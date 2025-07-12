  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Daha önce Papa olan Trump, bu kez de ‘Süperman’ oldu
Takip Et

Daha önce Papa olan Trump, bu kez de ‘Süperman’ oldu

Beyaz Saray’ın resmi hesabından paylaşılan afişte, ABD Başkanı Donald Trump bu kez 'süperman' olarak tasvir edildi. Daha önce “Papa” olarak gösteren yapay zekayla üretilmiş fotoğraf da Trump’ın kişisel hesabından paylaşılmıştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Daha önce Papa olan Trump, bu kez de ‘Süperman’ oldu
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump'ı süper kahraman olarak gösteren bir afiş, Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabında yayınlandı.

Görselde Trump, çizgi roman dünyasının efsanevi karakteri "Süperman" olarak resmediliyor.

"Gerçek, Adalet ve Amerikan Yolu" sloganı not düşüldü

ABD Başkanı karakterin ikonik mavi- kırmızı peleriniyle tasvir edilirken, arka planda da "Gerçek, Adalet ve Amerikan Yolu" sloganı görülüyor.

Beyaz Saray'ın "Umudun simgesi" ifadesiyle paylaştığı afişte "Bir Trump Başkanlığı" yazısı da dikkat çekiyor.

Daha önce de Papa olmuştu

Trump'ın kişisel hesabından daha önce de “Papa” olarak gösteren yapay zekayla üretilmiş fotoğrafı paylaşılmıştı. 

'Papa olmak isterdim' diyen Trump'tan çok konuşulacak paylaşım'Papa olmak isterdim' diyen Trump'tan çok konuşulacak paylaşımDünya
Trump, talk showcu Rosie O'Donnell'ı vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit ettiTrump, talk showcu Rosie O'Donnell'ı vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit ettiDünya
AB'den Trump vergilerine misilleme uyarısı: Çıkarlarımızı korumaya hazırızAB'den Trump vergilerine misilleme uyarısı: Çıkarlarımızı korumaya hazırızKüresel Ekonomi
Trump paylaştı: ABD, AB ve Meksika'ya gümrük vergisi uygulayacakTrump paylaştı: ABD, AB ve Meksika'ya gümrük vergisi uygulayacakDünya
Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü
Keseb Sınır Kapısı kapatıldı! Acil durum ilan edildi
Keseb Sınır Kapısı kapatıldı! Acil durum ilan edildi
10 gündür yanıyor! Suriye Lazkiye'de 15 bin hektar alan kül oldu
10 gündür yanıyor! Suriye Lazkiye'de 15 bin hektar alan kül oldu
Aliyev ve Şara'dan kritik görüşme: Azerbaycan gazı Türkiye üzerinden Suriye'ye ihraç edilecek
Aliyev ve Şara'dan kritik görüşme: Azerbaycan gazı Türkiye üzerinden Suriye'ye ihraç edilecek
Rusya’dan Kuzey Kore’ye destek: Nükleer programı sürdürmesini anlıyoruz
Rusya’dan Kuzey Kore’ye destek: Nükleer programı sürdürmesini anlıyoruz
Trump, talk showcu Rosie O'Donnell'ı vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etti
Trump, talk showcu Rosie O'Donnell'ı vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etti