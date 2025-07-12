Daha önce Papa olan Trump, bu kez de ‘Süperman’ oldu
Beyaz Saray’ın resmi hesabından paylaşılan afişte, ABD Başkanı Donald Trump bu kez 'süperman' olarak tasvir edildi. Daha önce “Papa” olarak gösteren yapay zekayla üretilmiş fotoğraf da Trump’ın kişisel hesabından paylaşılmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ı süper kahraman olarak gösteren bir afiş, Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabında yayınlandı.
Görselde Trump, çizgi roman dünyasının efsanevi karakteri "Süperman" olarak resmediliyor.
"Gerçek, Adalet ve Amerikan Yolu" sloganı not düşüldü
ABD Başkanı karakterin ikonik mavi- kırmızı peleriniyle tasvir edilirken, arka planda da "Gerçek, Adalet ve Amerikan Yolu" sloganı görülüyor.
Beyaz Saray'ın "Umudun simgesi" ifadesiyle paylaştığı afişte "Bir Trump Başkanlığı" yazısı da dikkat çekiyor.
Daha önce de Papa olmuştu
Trump'ın kişisel hesabından daha önce de “Papa” olarak gösteren yapay zekayla üretilmiş fotoğrafı paylaşılmıştı.