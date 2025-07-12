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Trump, talk showcu Rosie O'Donnell'ı vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini eleştiren ABD'li eski talk showcuyu vatandaşlıktan çıkarmayı düşündüğünü belirtti.

Haber Merkezi
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Trump, talk showcu Rosie O'Donnell'ı vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etti
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ABD Başkanı Donald Trump, kendisini eleştiren Amerikalı eski talk showcu Rosie O'Donnell'ı ABD vatandaşlığından çıkarmayı düşündüğünü ifade etti.

Trump: O'Donnell insanlık için bir tehdit

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine tepki olarak İrlanda'ya taşınan O'Donnell'ı "insanlık için bir tehdit" olarak nitelendirdi.

"Vatandaşlığını elinden almayı düşünüyorum"

Trump, O'Donnell için "Büyük ülkemizin çıkarlarına uygun olmaması nedeniyle vatandaşlığını elinden almayı ciddi olarak düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Trump, eğer İrlanda isterse O'Donnell'ın orada kalmaya devam edebileceğini belirtti.

Trump başkan olunca İrlanda'ya taşınmıştı

ABD Başkanı Trump daha siyasete atılmadan aralarındaki husumetin basına yansıdığı bilinen O'Donnell, Trump bu yıl yeniden göreve geldikten sonra ailesiyle İrlanda'ya taşınmış ve bir TikTok videosunda "ABD'de tüm vatandaşların eşit haklara sahip olması güvence altına alındığında, geri dönmeyi düşüneceğiz." demişti.

Eleştirilerini sürdürmüştü

O'Donnell, sosyal medya platformlarından Trump'ı eleştirmeyi sürdürmüş, Texas'ta 4 Temmuz'da meydana gelen ölümcül sel felaketine işaret ederek, Trump'ın "korkunç kararlarıyla" "bu ülkeyi tehlikeye attığını" savunmuştu.

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