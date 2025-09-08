  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Rusya: Çin ile nadir toprak elementlerinin üretiminde işbirliğini görüşüyoruz
Takip Et

Rusya: Çin ile nadir toprak elementlerinin üretiminde işbirliğini görüşüyoruz

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov, Çin’le Rusya’daki nadir toprak elementlerinin üretiminde işbirliğini ele aldıklarını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya: Çin ile nadir toprak elementlerinin üretiminde işbirliğini görüşüyoruz
Takip Et

Manturov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın nadir toprak elementleri üretimine ilişkin konuştu.

"Görüşmeler bir süredir devam ediyor"

Çin’le, Rusya’nın nadir toprak elementleri üretimi konusunu ele aldıklarını belirten Manturov, "Bu konudaki görüşmeler bir süredir devam ediyor. Henüz kesin bir karar alınmadı ancak potansiyel ortağın kim olabileceğini biliyoruz." dedi.

Manturov, söz konusu olası işbirliğinde, Çin’in nadir toprak elementlerinin üretimine yönelik teknolojileri paylaşmasını önceliklendirdiklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Eylül’de yaptığı açıklamada, Rus nadir toprak elementleri sektörünün gelişmesine yönelik stratejinin kasıma kadar belirlenmesi konusunda hükümete talimat verdiğini belirtmişti.

Putin, şubatta yaptığı açıklamada da Çin’in yanı sıra ABD ile de bu alanda işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etmişti.

İspanya, Gazze’deki saldırılar nedeniyle İsrail’e karşı 9 maddelik yaptırım kararı aldıİspanya, Gazze’deki saldırılar nedeniyle İsrail’e karşı 9 maddelik yaptırım kararı aldıDünya
Trump: Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili hiçbir şeyden memnun değilimTrump: Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili hiçbir şeyden memnun değilimDünya

 

Dünya
İspanya, Gazze’deki saldırılar nedeniyle İsrail’e karşı 9 maddelik yaptırım kararı aldı
İspanya, Gazze’deki saldırılar nedeniyle İsrail’e karşı 9 maddelik yaptırım kararı aldı
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti
Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 6 kişi daha açlıktan yaşamını yitirdi
Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 6 kişi daha açlıktan yaşamını yitirdi
Trump: Bazı Avrupalı liderler bu hafta ABD’yi ziyaret edecek
Trump: Bazı Avrupalı liderler bu hafta ABD’yi ziyaret edecek
Trump: Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim
Trump: Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim
Trump'tan yabancı şirketlere çağrı: Göçmenlik yasalarına uyun, Amerikalı işçi çalıştırın
Trump'tan yabancı şirketlere çağrı: Göçmenlik yasalarına uyun, Amerikalı işçi çalıştırın