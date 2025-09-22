Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 12.02'de gerçekleşen depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Art arda depremler

Balıkesir Sındırgı'da saat 06.59'da 3.7 ve gece yarısı 00.05'te 4.9 büyüklüklerinde iki deprem daha gerçekleşmişti.