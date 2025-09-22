Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler
AFAD'ın verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.02'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 12.02'de gerçekleşen depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 22, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-22
Saat:12:02:42 TSİ
Enlem:39.18889 N
Boylam:28.17167 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/rBw7PiNwKB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Art arda depremler
Balıkesir Sındırgı'da saat 06.59'da 3.7 ve gece yarısı 00.05'te 4.9 büyüklüklerinde iki deprem daha gerçekleşmişti.