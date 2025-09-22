  1. Ekonomim
Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler

AFAD'ın verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.02'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 12.02'de gerçekleşen depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Art arda depremler

Balıkesir Sındırgı'da saat 06.59'da 3.7 ve gece yarısı 00.05'te 4.9 büyüklüklerinde iki deprem daha gerçekleşmişti.

 

