AFAD duyurdu: Balıkesir'de sabaha karşı korkutan deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 06.59'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 06:59'da gerçekleşen depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-22
Saat:06:59:58 TSİ
Enlem:39.19722 N
Boylam:28.20167 E
Derinlik:7 km
