  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 04.19'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD duyurdu: Balıkesir'de sabaha karşı korkutan depremAFAD duyurdu: Balıkesir'de sabaha karşı korkutan depremGündem
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 22 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 22 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Bir bölgede sıcaklıklar artacak, rüzgar etkili olacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleriBir bölgede sıcaklıklar artacak, rüzgar etkili olacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleriGündem
Altın rekora göz kırptı, uzman isimler uyardı! Yatırımcı ne yapmalı?Altın rekora göz kırptı, uzman isimler uyardı! Yatırımcı ne yapmalı?Ekonomi

 

 

Gündem
Siber suçlarla mücadele kapsamında 170 şüpheli yakalandı
Siber suçlarla mücadele kapsamında 170 şüpheli yakalandı
Kartalkaya'daki otel yangını davası bugün devam edecek
Kartalkaya'daki otel yangını davası bugün devam edecek
AFAD duyurdu: Balıkesir'de sabaha karşı korkutan deprem
AFAD duyurdu: Balıkesir'de sabaha karşı korkutan deprem
Ayşe Barım: Sektör bana sahip çıkmadı, bunun yasını tutuyorum
Barım: Sektör bana sahip çıkmadı, bunun yasını tutuyorum
Cumhurbaşkanı ABD’de, gözler Trump görüşmesinde
Cumhurbaşkanı ABD’de, gözler Trump görüşmesinde
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul, İzmir, Bursa'da da hissedildi
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul, İzmir, Bursa'da da hissedildi
AFAD duyurdu: Balıkesir'de sabaha karşı korkutan deprem

Deprem Haberleri

AFAD duyurdu: Balıkesir'de sabaha karşı korkutan deprem
Bu konularda ilginizi çekebilir
deprem