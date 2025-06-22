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İran, ABD'nin saldırısı nedeniyle BM Güvenlik Konseyinden "acil oturum" talep etti

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, ABD'nin İran'a saldırısının "incelenmesi ve kınanması" gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyinden (BMGK) "acil oturum" talep etti.

Haber Merkezi
AA
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İran, ABD'nin saldırısı nedeniyle BM Güvenlik Konseyinden "acil oturum" talep etti
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CNN'in haberine göre, İravani, BMGK'ya gönderdiği mektupta, ABD'nin İran'a saldırısının, "bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe karşı ciddi tehdit" teşkil ettiğini belirtti.

Saldırıların, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) "gözetimi altında gerçekleştiğini" savunan İravani, ABD'nin saldırısının BM Şartı'nı ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasını ihlal ettiğini vurguladı.

İravani, "bu yasa dışı eylemin incelenmesi, kınanması için gerekli tedbirlerin alınması ve sorumluların cezasız kalmamasının sağlanması" için acil oturum yapılması çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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