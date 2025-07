Trump'tan resmi dili İngilizce olan Liberya Devlet Başkanı'na: Bu kadar güzel İngilizce konuşmayı nereden öğrendin?

Gabon, Gine-Bissau, Liberya, Moritanya ve Senegal'den oluşan 5 Afrika ülke liderini dün Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, Liberya Devlet Başkanı Boakai'nin İngilizcesini övdü.

Trump, "Çok güzel İngilizce konuşuyorsun, harika. Bu kadar güzel konuşmayı nereden öğrendin? Çok ilginç" dedi.

Sosyal medya kullanıcıları, İngilizcenin Liberya'nın resmi dili olması nedeniyle ABD Başkanı'nı eleştirdi.

Öte yandan Trump'ın, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani'nin konuşmasını, "Bu harika ama sadece adınızı ve ülkenizi söylerseniz harika olur" cümlesiyle kesmesi de eleştirilere neden oldu.

Buna karşın Trump'ın sözlerinin olumsuz bir düşünce içermediğini düşünenler de oldu.

Nijerya'nın önde gelen gazetelerinden Leadersip, "Trump, Liberya Devlet Başkanı'nın akıcı İngilizcesini övdüğü için tepkilerle karşı karşıya" manşetini attı.

CNN muhabiri Larry Madowo ise önce "Başkan Trump, Liberya Devlet Başkanı'na İngilizceyi nereden öğrendiğini sordu. Ne kadar iyi İngilizce. Güzel İngilizce. Bu kadar güzel konuşmayı nereden öğrendin?" Liberya'da resmi dil İngilizcedir" paylaşımını yaparak Trump'a tepkisini gösterdi.

Sonrasında ise Madowo, Liberya Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin kendisine, Liberya Devlet Başkanı'nın, Başkan Trump'ın İngilizce sorusundan rahatsız olmadığını ilettiklerini açıkladı.

Diğer bir sosyal medya kullanıcısı da Trump'ı eleştirerek kendisinin entelektüel açıdan ne kadar yoksun olduğunu belirtti ve "Bir Amerikalı olarak, Liberya Başkanı'ndan özür dilerim" ifadesini kullandı.

Redi Telhabi isimli gazeteci ise Trump'ı şu ifadelerle eleştirdi:

"Trump, Liberya Devlet Başkanı'nı 'iyi İngilizcesi' için mi övdü? İngilizce, Liberya'nın resmi dili ama mesele bu değil. Liberya'nın nasıl kurulduğunu kimse ona söylemedi mi? Özgürleştirilmiş köleler mi? Özgürleştirilmiş Afrikalı Amerikalılar mı? Amerikan Kolonizasyon Derneği mi? Liberya ve Amerika mı? Bilen var mı?"

