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İran'da, İsrail saldırılarında ölen 3 üst düzey yöneticinin yerine atama yapıldı

İran'ın dini lideri Hamaney, İsrail'in sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin yerine yeni bir ismin atamasını yaptı. Buna göre Genelkurmay Başkanlığı'na İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi getirildi. Devrim Muhafızları Ordusu Komutanlığı'na da Muhammed Pakpur atandı.

Haber Merkezi
AA
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İran'da, İsrail saldırılarında ölen 3 üst düzey yöneticinin yerine atama yapıldı
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İran'da İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı ve Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı yerine yeni isimler atandı.

İran resmi ajansı IRNA, saldırıda ölen komutanların yerine yapılan atamalara ilişkin kararnameleri yayımladı.

Buna göre İran dini lideri Hamaney, saldırıda yaşamını yitiren Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin yerine İran Ordusu Genel Komutanı Musevi'yi görevlendirdi.

İki atama daha yapıldı

Hamaney, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanlığı'na Muhammed Pakpur'u, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanlığına da Ali Şadimani'yi getirdi.

İsrail'in gece düzenlediği saldırıda Genelkurmay Başkanı Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ve Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid hayatını kaybetmişti.

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