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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi: Nükleer güvenlik için İran’a gidebilirim

İsrail’in İran’daki saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, "İran'da güvenlik, emniyet ve (nükleer silahların) yayılmasının önlenmesini sağlamak amacıyla seyahate hazır olduğumu bildirdim." ifadesini kaydetti.

Haber Merkezi
AA
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi: Nükleer güvenlik için İran’a gidebilirim
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail’in sabah saatlerinde İran’daki nükleer tesislerin yanı sıra sivil hedefleri vurmasının ardından UAEA yönetim kurulunda açıklamalarda bulundu.

İran’ın, Natanz nükleer santralinin vurulduğu bilgisini kendileriyle paylaştığını kaydeden Grossi, nükleer tesislerin hiçbir şart ve koşulda hedef alınmaması gerektiğini birçok kez vurguladığını söyledi.

"Nükleer tesislerin hedef alınmasının uluslararası hukuka aykırı"

Grossi, nükleer tesislerin hedef alınmasının uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) kararlarına ve Ajansın kanunlarına aykırı olduğunun altını çizdi.

"İran'a gidebilirim"

Her iki tarafa çatışmaların tırmandırılmaması çağrısında bulunan Grossi, "İlgili makamlara, durumu değerlendirmek ve İran'da güvenlik, emniyet ve (nükleer silahların) yayılmasının önlenmesini sağlamak amacıyla en kısa sürede seyahate hazır olduğumu bildirdim." ifadelerini kullandı.

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