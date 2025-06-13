NATO, Orta Doğu'daki ilk temsilciliğini Ürdün'de açıyor

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün'ün başkenti Amman'da NLO kurulması için ikili anlaşma dün NATO Genel Sekreteri'nin Güney Komşuluğu Özel Temsilcisi Javier Colomina ve Ürdün'ün NATO'daki Misyon Şefi Büyükelçi Yousef Bataineh tarafından imzalandı.

İttifak'ın Orta Doğu'daki ilk diplomatik ofisi olacak büronun açılması kararı, Temmuz 2024'te Washington'da yapılan NATO zirvesinde duyurulmuştu.

Karar, müttefik liderlerin NATO'nun güney komşuluk bölgesine yönelik yaklaşımını güçlendirme, İttifak'ın bölgedeki varlığını ve görünürlüğünü artırma hedefini yansıtıyor.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından ofisin kısa sürede açılması planlanıyor.