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İsrail, İran saldırıları nedeniyle Yunanistan Telaviv uçuşlarını karşılıklı olarak iptal etti

İsrail’in, İran’da başta nükleer tesisler olmak üzere kapsamlı hava harekâtı düzenlemesi sonrası Yunanistan’ın önde gelen hava yolu şirketlerinden Aegean bugün yaptığı açıklamada Yunanistan- Telaviv, Telaviv – Yunanistan uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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İsrail, İran saldırıları nedeniyle Yunanistan Telaviv uçuşlarını karşılıklı olarak iptal etti
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İsrail’in, İran’da başta nükleer tesisler olmak üzere kapsamlı hava harekâtı düzenlemesi sonrası bölgedeki güvenlik endişeleri nedeniyle hava yolu şirketleri rotalarını değiştirme kararı alırken çok sayıda seferini iptal etti.

AEGEAN hava oylu şirketi bugün yaptığı açıklamada 13 Haziran'da Tel Aviv'e ve Tel Aviv'den A3924, A3925, A3926, A3927, A3526, A3527 sefer sayılı uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

Havayolu şirketi yolcularına çağır merkezi aracılığı ile uçuş biletlerini 31 Aralık 2025 tarihine kadar değerlendirebileceğini açıkladı.

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