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İran’da cami kubbesine "intikam bayrağı" çekildi

İran’ın Kum kentindeki Cemkeran Camii’nin kubbesine İsrail’in saldırılarının ardından üzerinde Arapça "Hüseyin’in intikamı" yazılı kırmızı bayrak çekildi.

Haber Merkezi
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İran’da cami kubbesine "intikam bayrağı" çekildi
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İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırının yankıları sürüyor.

İran’ın Kum kentindeki Cemkeran Camii’nin kubbesine İsrail’in saldırılarının ardından "intikam" anlamına gelen ve üzerinde Arapça "Hüseyin’in intikamı" yazılı kırmızı bayrak çekildi.

Aynı bayrak Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçen sene de aynı camide göndere çekilmişti. İran halkının camide toplandığı görüldü.

İsrail, İran'a düzenlediği saldırılarda Tahran, Kirmanşah, Tebriz, Kum, Loristan ve Hemedan eyaletlerini hedef almıştı.

Hedef alınan noktalar arasında İran Ordusu ve Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı bazı üst düzey komutanların ikametgahları da yer aldı. 6 nükleer bilim insan da saldırılarda öldürüldü.

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