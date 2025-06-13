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İsrail'in İran'a saldırısı sonrası dört ülke hava sahasını kapattı

İsrail’in, İran’da başta nükleer tesisler olmak üzere kapsamlı hava harekâtı düzenlemesi sonrası İsrail İran, Irak ve Ürdün hava sahaları uçuşlara kapatıldı.

Haber Merkezi
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İsrail'in İran'a saldırısı sonrası dört ülke hava sahasını kapattı
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İsrail’in, İran’da başta nükleer tesisler olmak üzere kapsamlı hava harekâtı düzenlemesi sonrası İsrail İran, Irak ve Ürdün hava sahaları uçuşlara kapatıldı.

Bölgedeki güvenlik endişeleri nedeniyle hava yolu şirketleri rotalarını değiştirme kararı alırken çok sayıda seferini iptal etti.

Türk Hava Yolları ve Pegasus'un İran ve Ürdün’e gidecek uçakları İstanbul'a geri döndü.

AJet'e ait bir uçak ise Bakü'ye yönlendirildi. Ajet, İran Ürdün ve Irak uçuşlarını pazartesi gününe kadar iptal etti. Lübnan seferlerinin ise gündüz şartlarında yapılmasına, Irak üst geçişinde olan Orta Doğu seferleri ise ilgili hava sahası kullanılmadan yapılmasını kararlaştırdı.

Saldırı sırasında bölgeden üst geçiş yapacak uçaklar ise yedek meydanlara yönlendirildi. Emirates’in Londra- Dubai ve Manchaster-Dubai seferini yapan A380 tipi uçakları İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi.

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