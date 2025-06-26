  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Avustralya, savunma harcamalarını kendisi belirleyecek
Takip Et

Avustralya, savunma harcamalarını kendisi belirleyecek

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, NATO Zirvesi'nde ülkesinin askeri ihtiyaçlarını karşılamak için harcamalarının düzeyine kendilerinin karar vereceğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avustralya, savunma harcamalarını kendisi belirleyecek
Takip Et

SBS News'ün haberine göre, NATO Zirvesi marjında konuşan Marles, ülkesinin savunma harcamalarına dair açıklamada bulundu.

Marles, Avustralya'nın savunma harcamaları sürecine sadık kalacağını ve 2033-2034'e kadar yüzde 2'den yüzde 2,3'e çıkarılacağını söyledi.

Avrupa'nın savunma harcamalarıyla ilgili kararın NATO'nun meselesi olduğunu vurgulayan Marles, "Stratejik ortamımızı değerlendirmek, var olan tehditleri ve bu tehditleri karşılamak için ne tür bir savunma gücü inşa etmemiz gerektiğini değerlendirmek ve daha sonra bunu kaynaklandırmak için kendi sürecimizden geçtik." dedi.

"İleriye dönük ihtiyaçlarımızın ne olduğunu değerlendirmeye devam edeceğiz"

Marles, Avustralya'nın savunma harcamalarında barış dönemindeki en büyük artışın görüldüğüne dikkati çekerek, "İleriye dönük ihtiyaçlarımızın ne olduğunu değerlendirmeye devam edeceğiz. Başbakanımızın da söylediği gibi, bunun için kaynak bulacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Marles, Avustralya'nın askeri ihtiyaçlarını karşılamak için harcamalarının düzeyine kendilerinin karar vereceğini söyledi.

Trump: İran saldırısını düzenleyen pilotlar için Pentagon'da basın toplantısı düzenlenecekTrump: İran saldırısını düzenleyen pilotlar için Pentagon'da basın toplantısı düzenlenecekDünya
FBI, en çok arananlar listesine aldığı kişi için 3 milyon dolar ödül koyduFBI, en çok arananlar listesine aldığı kişi için 3 milyon dolar ödül koyduDünya

 

Dünya
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Rusya ile Ukrayna’ya müzakere çağrılarını sürdüreceğiz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Rusya ile Ukrayna’ya müzakere çağrılarını sürdüreceğiz
FBI’dan sızıntı soruşturması: Beyaz Saray, Kongre ile gizli bilgileri sınırlandıracak
FBI’dan sızıntı soruşturması: Beyaz Saray, Kongre ile gizli bilgileri sınırlandıracak
FBI, en çok arananlar listesine aldığı kişi için 3 milyon dolar ödül koydu
FBI, en çok arananlar listesine aldığı kişi için 3 milyon dolar ödül koydu
Trump: İran saldırısını düzenleyen pilotlar için Pentagon'da basın toplantısı düzenlenecek
Trump: İran saldırısını düzenleyen pilotlar için Pentagon'da basın toplantısı düzenlenecek
Ateşkesin asıl nedeni...
Ateşkesin asıl nedeni...
Trump: İran yeniden silah üretimine başlarsa savaş yeniden başlar
Trump: İran yeniden silah üretimine başlarsa savaş yeniden başlar