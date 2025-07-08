İngiltere’den, Eurofighter için Türkiye’ye teklif

MEHMET KAYA/ANKARA

Türkiye’nin hava savunmasını güçlendirmek için uçak alımı mesaisi yoğunlaştı. F-35 programına dönüş için görüşmeler sürerken, Avrupa’nın ortak üretimi olan Eurofighter Typhoon uçağından 40 adet satışı için resmi teklifin verildiği öğrenildi. Almanya’nın itirazının, diğer üretici ülkelerin bu ülkeye ortak mektup yazarak aşıldığı belirtiliyor. F-16 modernizasyon paketi ve satın almaya yönelik konunun da tam kapanmadığı öğrenildi. Türkiye’nin NATO kararı sonrası, yerli platform ve sistemlerini geliştirme yanında, önemli bir diplomatik araç olarak da bu alımları kullanmak istediği vurgulandı.

Resmi olarak henüz teyit edilmedi ancak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in BAE Systems yetkilileri ve Birleşik Krallık Büyükelçisi’ni kabulünün bu teklifin resmi olarak iletilmesini içerdiği vurgulandı. Eurofighter Typhoon satınalma süreci, SSB tarafından değil, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülüyor.

Türkiye’de F-35 ve ABD kongresi onayından geçen F-16 alımı ve modernizasyonu programları da tekrar gündeme geldi. F-35 programına katılım konusunda görüşmeler olduğu ve olumlu seyrettiği hem Türkiye hem de ABD tarafından açıklandı.

Türkiye’nin uçak programlarına etkisi

Türkiye’nin hali hazırda yürüttüğü en büyük program olan MMU KAAN projesi ile Eurofighter ya da F-35 programlarının zamanlaması birbirine yakın seyrediyor. Eğer program bu yolla ilerlerse, KAAN uçaklarının ilk varyantlarının teslim edileceği 2028- 2030 dönemine denk gelecek. Hele ki, Türkiye KAAN uçaklarının prototiplerinde de kullanılan GE F-110 motorlarına yönelik engellerin kalkması manzarayı değiştirecek. Türkiye bu motorlarla çok sayıda KAAN uçağı üretme imkanına sahip olacak. Şimdilik prototiplerde kullanılmak ve ilk fazdaki uçaklar için Türkiye’ye bu motorlardan 20 adet alım yapmış, bunlardan önemli bir kısmının TUSAŞ’a teslim edildiği belirtilmişti. Bu sipariş cift motorlu olan 10 KAAN üretimi anlamına geliyor. Eğer motor önündeki engeller kaldırılır ve Türkiye’nin ana isteği olan TEI tesislerinde lisans altında en az 80 F-110 motoru üretimi anlaşması olursa, Türkiye’nin savaş uçağı kuvvetinde özellikle ilk üretim F-16’ların devreden çıktığı bir dönüşüm gerçekleşecek.