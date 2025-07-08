Operasyonlar, TL varlıkları baskıladı

ŞEBNEM TURHAN

İçerde ve dışarda bitmeyen siyasi gerilim geçen haftayı coşkulu geçiren TL varlıkların yeni haftaya negatif başlamasına neden oldu. Dolar/TL gün içinde 40.0207 seviyesinin üzerini görürken, hisse senedi piyasalarında bankalara yönelik olumlu yabancı yatırımcı raporlarına rağmen düşüşler hakim oldu. Uzmanlar TL varlıklardan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklandığı 19 Mart’taki gibi bir kaçışın olmadığını piyasanın daha sakin olduğunu belirtirken Merkez Bankası’nın da döviz piyasasında satıcı olarak yer aldığını vurguladı.

Gösterge tahvillere satış geldi

ABD Başkanı Trump’ın tarifelerle ilgili açıklamaları küresel çapta doları diğer para birimlerine karşı güçlendirirken hafta sonu CHP’li belediye başkanlarına yönelik operasyon ile son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e açılan soruşturma TL varlıkları tedirgin etti. Dolar/TL günlük yüzde 0,39 yükselişle 40 sınırında seyrederken 19 Mart operasyonu sonrası gördüğü 41.5297’nin altında kaldı. Piyasa katılımcıları 19 Mart’ta Merkez Bankası’nın satışlarına yönelik rakamları paylaşan traderlara yönelik uyarı geldiğini iddia ederek o nedenle dünkü satışa ilişkin resmi olarak traderların rakam vermek istemediğini vurguladı. Ancak görünenin Merkez Bankası’nın 39.99 seviyesine savunma hattını kurduğu olduğunu vurgulayan piyasa uzmanları, bu seviyeden Merkez Bankası’nın satış yaptığını kaydetti. Sabah saatlerinde düşük olan hacimlerin yurtdışı piyasaları açıldıkça arttığını dile getiren uzmanlar 27 Haziran itibariyle 28.4 milyar dolar seviyesine gelen swap hariç net rezervlerde gerileme yaşanabileceğini ifade etti. Uzmanlar swap hariç net rezervde 5-10 milyar dolar seviyesinde düşüş olabileceğini söylerken geçen haftanın ilk iki işlem günüde Merkez Bankası’nın döviz alımının 8.6 milyar doları aştığını da hatırlattı. Geçen hafta gelen taleple gerileyen gösterge tahvil faizleri de yeni haftaya yükselişle başladı. 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi yüzde 1,31 yükselerek yüzde 40,09’a, 5 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 1,53 yükselerek yüzde 35,90'a, 10 yıl vadeli gösterge tahvil faizi de yüzde 2,37 yükselerek yüzde 31,57'e çıktı. Güne 280 baz puan seviyesinden başlayan Türkiye’nin 5 yıllık iflas risk primi CDS’leri de yeniden 292 baz puana çıkarak 300 baz puana dayandı.

Yabancının raporları da yeterli olmadı

Güne yüzde 1,34 kayıpla başlayan BİST100 endeksi gün içinde yüzde 1,6'nin üzerinde geriledi, kapanış yüzde 1,64 düşüşle gerçekleşti. Bankacılık endeksi ise yabancı yatırım bankalarının yukarı yönlü fiyat güncellemelerinin etkisiyle kayıplarını azalttı. Bank of America, Türkiye’deki önde gelen bankalar için hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etti. Akbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi ve İş Bankası için "al" tavsiyesini koruyan banka, Halkbank ve VakıfBank için de temkinli duruşunu sürdürdü. HSBC de Türk bankacılık hisselerine yönelik değerlendirmesini güncelledi. HSBC, Türk bankacılık hisselerine yönelik değerlendirmesini güncellerken, bazı hisselerde hedef fiyatlarını değiştirmedi.

Bilgi veren piyasa katılımcıları teknik açıdan BİST100 endeksinde güçlü seyrin korunduğunu yukarı yönlü eğilimin güç kazanabilmesi için ise 10.400 direncinin aşılması gerektiğini belirtti. Olası kar realizasyonlarında ise 10.250 desteği üzerinde tutunmasının önemli olduğunu söyleyen uzmanlar sonraki direnç seviyelerinin 10.100 ve 9.700 olduğunu kaydetti. Uzmanlar, genel anlamda görünümün güçlü olduğunu ancak gelen alımların kalıcı olabilmesi için bu hafta 10.250 seviyesi üzerindeki fiyatlamanın devam etmesine ve 10.400 seviyesinin aşılmasına ihtiyaç olduğunu da vurguladı.

Öte yandan Merkez Bankası piyasada 136 milyar lira civarında likidite fazlası varken dün bir hafta vadeli 130.00 milyar TL tutarlı repo ihalesi açtı. Yüzde 46 faizle gerçekleştirilen repo ihalesinin yanı sıra Merkez Bankası 150 milyar liralık da depo ihalesi düzenledi.

■ Hazine, iki ihale ile 97.2 milyar TL borçlandı

Hazine, bir bono ve bir tahvil için çıktığı iki ihalede toplam 41 milyar 694,8 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesi yapılan 55 milyar 530 milyon TL rekabetçi olmayan tekliflere satışla birlikte toplam satış 97 milyar 224,8 milyon TL'ye ulaştı. Hazine, 8 ay (245 gün) vadeli bono ve 4 yıl (1.456 gün) vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Toplam 27 milyar 67,2 milyon TL teklifin geldiği bono ihalesinde net satış 10 milyar 920,6 milyon TL, satışların nominal tutarı 13 milyar 968,4 milyon TL oldu. İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 43,28, ortalama yüzde 44,15, en yüksek yüzde 44,73 olarak gerçekleşti. Basit faiz ortalama yüzde 41,47 seviyesinde geldi. İhalede minimum 77.972 TL, ortalama 78.180 TL fiyat oluştu. TLREF'e endeksli ihalede net satış 30 milyar 774,2 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 32 milyar 615 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye katılanlar 101 milyar 867,3 milyon TL teklif verdiler. İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük yüzde 24,39, ortalama faiz yüzde 24,68, en yüksek yüzde 24,84 olarak belirlendi. Tahvilin minimum fiyatı 93.855 TL, ortalama fiyatı 94.356 TL seviyesinde oluştu.