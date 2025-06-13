SON DAKİKA... İsrail, İran'ı vurdu, bölge karıştı: Ons altın 2 ayın zirvesinde! Gram altın tarihi rekorda!

İsrail’in İran’a yönelik saldırısının ardından Ortadoğu’da artan jeopolitik gerilimler, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın fiyatı 2 ayın zirvesine çıktı. Gram altın fiyatı ise, hem ons altın hem de dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle tarihi zirvesini yeniledi.

Ons altın 2 ayın zirvesinde

Ons altın fiyatı, gün içersinde 3.444 dolara kadar yükselerek, böylelikle 22 Nisan'da 3500 dolar ile gördüğü tarihi zirvesinden sonra en yüksek seviyeye çıktı. Sarı maden, saat 10.52 itibarıyla yüzde 0,92 primle 3.417 dolardan işlem gördü.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesi direnç, 3 bin 380 dolar seviyesi destek konumunda bulunuyor.

Orta Doğu'da artan gerginlik varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, gerilimin daha da artacağına yönelik endişeler güvenli limanlara olan talebi artırıyor.

Analistler, bölgeden gelecek haber akışının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını söyledi. Petrol fiyatlarındaki artışın ürün maliyetlerini artıracağına yönelik endişeleri arttırdığını da belirten analistler, bu gelişmelerle birlikte büyük merkez bankalarının para politikalarındaki olası değişikliklerin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Gram altında tarihi rekor

Fiyatı ons altın ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan gram altın fiyatı, bugünkü işlemlerde 4.373 liraya kadar çıkarak tarihi zirvesini yeniledi. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,1 artışla 4 bin 332 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 90 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 260 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,4 artışla 4 bin 284 liradan tamamlamıştı.

"Ortadoğu'daki gerilim güvenli liman arayışına yöneltti"

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, "Ortadoğu'da yaşanan son gerilim, yatırımcıların dikkatini ticaret müzakerelerinden uzaklaştırarak güvenli liman arayışına yöneltti" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail, Tahran'dan gelebilecek olası füze ve İHA saldırılarına karşı olağanüstü hal ilan etti. Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili, ABD ordusunun Ortadoğu'da sivillerin tahliyesi dahil çeşitli senaryolara hazırlık yaptığını belirtti.

"Gerilim artarsa yükseliş devam eder"

Waterer ayrıca, "Altın fiyatları hava saldırısı haberlerinin ardından 3 bin 400 dolar civarındaki direncin üzerine çıktı. Gerilimin artması durumunda yükselişin devamı gelebilir" ifadelerini kullandı.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,4 düşüşle 36,24 dolara gerilerken, platin yüzde 1 kayıpla 1.283 dolara, paladyum ise yüzde 0,5 azalışla 1.050,74 dolara indi. Bu düşüşlere rağmen, tüm metaller haftalık bazda değer kazanma yolunda ilerliyor.