  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (26 Haziran 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (26 Haziran 2025 güncel altın satış fiyatları)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 26 Haziran 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (26 Haziran 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 26 Haziran 2025 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 4.268,11 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.030,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 14.061,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 27.750,45 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.991,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 69.601,98 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.337,59 dolar

Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Haziran 2025 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Haziran 2025 dolar - Euro fiyatları)Finans
Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Haziran 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Haziran 2025 dolar - Euro fiyatları)
Yapı Kredi’den 710 milyon dolarlık uluslararası finansman hamlesi
Yapı Kredi’den 710 milyon dolarlık uluslararası finansman hamlesi
New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası yükselişle açıldı
İngiltere'nin tahvil getirileri 6 haftanın dibinde
İngiltere'nin tahvil getirileri 6 haftanın dibinde
Hazine'nin sukuk ihracında tutar 2,5 milyar dolar
Hazine'nin sukuk ihracında tutar 2,5 milyar dolar
Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor
Altın fiyatlarına 'dolar' desteği!

Altın Haberleri

Altın fiyatlarına 'dolar' desteği!
Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Haziran 2025 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Haziran 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar fiyatlarında yön yukarı

Yatırım Haberleri

Dolar fiyatlarında yön yukarı
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım