Euro rekor kırmaya devam ediyor! (26 Haziran 2025 dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 26 Haziran 2025 Perşembe gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 39,7583 (alış) 39,7707'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 46,6611 TL seviyelerinde seyrediyor.

Euro zirveyi gördü

EUR/USD paritesi bugünkü işlemlerde 1,17 seviyesini aşarak Ekim 2021’den bu yana en yüksek noktasını test etti.

Euro'daki bu fiyatlama, iç piyasada da etkisini gösterdi. Serbest piyasada işlem gören 26 Haziran 2025 Euro fiyatı 46,69 TL ile tüm zamanların rekor seviyesini gördü.

Ardından fiyatlarda 46,60 TL’ye yakın denge arayışı devam ediyor.