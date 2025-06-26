CHP'li milletvekillerinden Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımı

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38’inci olağan kurultayının iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle ayrı ayrı açılan dava Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi. 26 Mayıs’taki duruşmada mahkeme heyeti istenen ihtiyati tedbir talebini reddetti, tutanakta ‘mutlak butlan, kurultayın iptali, Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve iadesi’ ifadeleri yer aldı. Böylelikle ‘mutlak butlan (hukuki işlemin sözleşme ve kanunla belirlenmiş şartlara uymadığından geçersiz sayılması)‘ ifadesi ilk defa tutanağa geçti.

Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'butlan' yanıtı

Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı çıkarsa yönetime döneceğini belirterek "Partiyi kayyuma teslim etmem" derken Genel Başkan Özgür Özel, "Sayın genel başkan kayyum meselesini yanlış biliyor olabilir ama CHP’yi, kurultayda seçilmemiş kimse yönetemez. 81 il başkanı ve belediye başkanları da buna karşı. AKP’nin oyununa gelmemek gerekir." dedi.

"Mutlak butlan" tartışması sürerken CHP'li bazı milletvekilleri Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımları yaptı.

Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımı yapan vekiller şunlar:

- CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir

- CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç

- CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi

- CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız

- CHP İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılıç

- CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat

- CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen

- CHP İzmir Milletvekilli Rıfat Nalbantoğlu

- CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal

Demir: Bu seviyesiz kampanyaların karşısında susmayacağız!

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir: Unutulmasın: Kılıçdaroğlu’na yönelen her iftira, bu partinin değerlerine, geçmişine ve geleceğine yapılmış bir saldırıdır. Ve biz, bu değerleri savunmaya sonuna kadar kararlıyız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin vicdanlı neferleri olarak bu çirkin dilin, bu seviyesiz kampanyaların karşısında susmayacağız.

İlgezdi: Kılıçdaroğlu’na küfrederek yol yürümeye kalkanlar; o yolun taşını dahi döşeyemez hâle gelirler

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi: Cumhuriyet Halk Partisi; kimsenin hırsına, ihtirasına, hesap oyunlarına teslim edilecek bir parti değildir! Partimiz, darağacına yürüyenlerin bizlere mirasıdır. Bilmeyenler öğrensin: Cumhuriyet Halk Partisi, geçmişine saldıranların değil, geçmişine sahip çıkanların evidir. 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sistemli, aşağılık saldırılar; yalnızca kendisine değil, bu partinin yıllar süren onurlu mücadelesine yöneliktir. Ahlaksızlık, hadsizlik ve nankörlükle birleşen bu linç kampanyasının ne siyaseten ne de vicdanen karşılığı yoktur.

Partimizin geleneğinde vefa vardır, nezaket vardır, mücadele ahlakı vardır. Sayın Kılıçdaroğlu’na küfrederek, geçmişini yok sayarak yol yürümeye kalkanlar; bir gün gelir, o yolun taşını dahi döşeyemez hâle gelirler. Örgütümüz, belediye başkanlarımız ve milletvekillerimiz bu çürümeye göz yummamalıdır. Hatırlatmak isterim ki suskunluk, teslimiyettir. Sessizlik, bu fitnenin ortağı olmaktır. Trollerin, paralı kalemlerin ve sipariş manşetlerin belirlediği gündemlerle değil; halkın iradesiyle büyüyen bir partiyiz biz.

CHP’yi sosyal medya figüranlarının yönettiği bir tiyatroya dönüştürmeye çalışanlara açıkça söylüyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi, kişisel hırsların değil, ortak aklın ve köklü bir davanın partisidir. Partimizi yıpratmaya yönelik her girişim karşısında susmadan, ama her zaman sorumlulukla durmaya devam edeceğiz. Bu partiyi var eden değerleri unutmadan, hep birlikte yürümeye kararlıyız.

Polat: Kılıçdaroğlu demek; Sivas’ın ötesine geçemeyen CHP'yi bütün milletin üzerinde ittifak kurduğu bir parti yapmak demektir.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat: Kemal Kılıçdaroğlu demek; Sivas’ın ötesine geçemeyen Cumhuriyet Halk Partisi’ni , bütün milletin üzerinde ittifak kurduğu bir parti yapmak demektir. Terör örgütlerinin kurşunlarına göğüsünü siper edebilmek,linçlere-suikastlere ve ölümün üzerine baş eğmeden yürümek demektir.

Kemal Kılıçdaroğlu demek ; Hak için Halk için dünyanın en uzun adalet yürüyüşünü yapmak demektir. Kemal Kılıçdaroğlu demek; Milletin onurlu yürüyüşü , yetimin vicdanı demektir. Parti kültürünü ve milletim vicdanını bilmeden 7.Genel Başkanımıza saldıranlar emin olun ki , siyasi anlamda “Partimizin Harim-i ismetinde boğulacaktır.

Kılıç: Birlik, emek vermiş liderlerimizi küçümseyerek sağlanamaz

CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç: 1923 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi olan CHP’nin 102 yıllık köklü gelenekleri vardır. Bu geleneklerin başında, partimizin tüm genel başkanlarına ve öncü liderlerine saygı duymak gelir. Mustafa Kemal Atatürk’ten başlayarak bugüne kadar partimizi yöneten her lider, Türkiye’nin demokratikleşme yolculuğunda birer kilometre taşıdır. 7’nci Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da 13 yıl boyunca partimizi büyük bir özveri ile yönetti. Bu süreçte yaşanan zorluklar ve başarılar, hepimizin ortak tecrübesidir. Hiç kimse, geçmişte omuz verdiği bir lidere karşı saygısızlık yapma hakkına sahip değildir. Son günlerde yaşanan gelişmeler, maalesef bu temel ilkemizi zedelemektedir.

2018 yılında kaybedilen seçimin hemen ertesinde 25 yıldır alınamamış Ankara, Adana, İstanbul gibi belediyeleri kazandırmış, partinin oyunu belli bir noktaya getirmiş Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na ortada olmayan bir kararın çıkma ihtimali üzerinden hele ki hiçbir dahli bulunmayan bir süreç üzerinden türlü yakıştırmalar yaparak; sosyal medya üzerinden algı operasyonlarıyla haysiyet cellatlığını organize edenler ve aparatları ile hakaret ve tehdit edenler gerçek CHP’li olamaz. Bu yakıştırmaları ima edenler dahi CHP’li ahlakından nasibini almış olamazlar.

Görevi ve konumu ne olursa olsun! Bu yaklaşım, sadece Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılmış bir haksızlık değil, aynı zamanda partimizin 102 yıllık onurlu geçmişine yapılmış bir saygısızlıktır. Adalet Yürüyüşü ile milyonları harekete geçiren, demokratik mücadelenin simgesi haline gelen bir lidere böylesi bir muamele yakışmaz. Partimizin birliği, Türkiye’nin geleceği için şarttır. Ancak bu birlik, geçmişimizi inkar ederek, emek vermiş liderlerimizi küçümseyerek sağlanamaz. Aksine, kendi değerlerini bilen, bu değerleri savunan ve ileriye götüren bir anlayışla mümkün olur.

Öztunç: Bunlar düne kadar Kemal beyin kapısında el pençe durarak çeşitli makamlara gelenlerdir.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç: Son günlerde 7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sistematik bir saldırının yapıldığını görmekteyiz. Hiçbir dahli olmadığı halde, partimiz hakkında açılan bir dava bahane edilerek Kılıçdaroğlu’na ve yılların emeğine mücadelesine hakaretler, küfürler ediliyor.

Belli bir kaynaktan yönlendirildiği açık olan bu trol saldırısını yaptıranları tanıyoruz. Bunlar düne kadar Kemal beyin kapısında el pençe durarak çeşitli makamlara gelenlerdir.

Maalesef bugün ise CHP kültürü ve ahlakına yakışmayacak cümleleri kullanıyorlar. Bilinsinki susuyorsak efendiliğimiz ve partililiğimizdendir. Oysa söyleyecek çok sözümüz vardır. Herkesi bir kez daha parti kültürüne yakışır şekilde davranmaya davet ediyorum.

Yıldız: CHP kimsenin kariyer basamağı değildir

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız: Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin kişisel hırslarını tatmin edeceği bir alan değildir! Genel Başkanlık makamına yıllarca emek vermiş, partimizi onurlu bir çizgide ayakta tutmuş Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ölçüsüz, ahlaktan yoksun saldırılar asla kabul edilemez. Bu partinin geleneğinde vefa vardır, edep vardır, ahlak vardır. Önceki Genel Başkanımıza hakaret ederek varlık göstermeye çalışanlar, ne partimize ne de bu ülkenin demokratik mücadelesine bir katkı sunamaz.

Örgütümüz, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız; partimizin bütünlüğünü korumakla yükümlüdür. Bugün susmak, yarın daha büyük bir çöküşe göz yummaktır. Trollere, sipariş gazetecilere ve fitne odaklarına asla prim verilmemelidir. Bu parti sosyal medya linçlerinin yönettiği bir yapı değil, halkın iradesiyle güç bulan bir örgüttür. CHP kimsenin kariyer basamağı değildir! Partimize zarar verenlerin karşısında susmayacağız.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen: Kemal Kılıçdaroğlu demek dürüstlük demek

Nalbantoğlu: arti bütünlüğü, parti geleneklerine bağlı kalınarak sağlanılabilir…

CHP İzmir Milletvekilli Rıfat Nalbantoğlu: Partimizin birliği ve bütünlüğünü korumak; Her bir üyemizin, il ve ilçe başkanlarımızın, Milletvekillerimizin ve bütün Belediye Başkanlarımızın asli vazifesidir. Bu, en çok da Genel Merkez Yöneticilerimizin görevidir.

Partimizin uzun yıllar Genel Başkanlığını yapan ve bugünkü başarımızın taşlarını büyük bir emek ve cesaretle ören 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıları durdurmak ve partimizi sükunete davet etmek bugünlerin aşılmasındaki en önemli konudur. Hal böyle iken kimi partililerimizin önceki dönem Genel Başkanımıza parti geleneklerimize, kültürüne ve edep kurallarına aykırı bir şekilde söylemlerde bulunması, bugün partimizin karşı karşıya olduğu sorunları derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmez. Parti bütünlüğü, parti geleneklerine bağlı kalınarak sağlanılabilir…



CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç, Hüseyin Yıldız, Rıfat T. Nalbantoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile ilgili paylaşımlarını retweet etti.