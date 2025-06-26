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AYM’den engelli araçlarında ÖTV istisnasıyla ilgili önemli karar!

Anayasa Mahkemesi, engellilik oranı %90’ın altında olan bireylerin yalnızca aracı kendileri kullanmaları halinde ÖTV muafiyetinden faydalanabilmelerine ilişkin düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Mahkemenin iptal kararı, dokuz ay sonra yürürlüğe girecek.

Haber Merkezi
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AYM’den engelli araçlarında ÖTV istisnasıyla ilgili önemli karar!
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Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda uzun süredir tartışma konusu olan ve %90’ın altındaki engellilik oranına sahip bireylerin sadece aracı kendisi kullanabiliyorsa ÖTV muafiyetinden yararlanmasına imkân tanıyan düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

Karar dokuz ay sonra yürürlüğe girecek

22 Nisan 2025 tarihli kararda, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7. maddesindeki ilgili kuralın, Anayasa’nın sosyal devlet ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğu vurgulandı. Karar'dan Büşra Akdaş'ın haberine göre Yüksek Mahkeme, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine hükmetti.

Karar ne içeriyordu?

İtiraz konusu kural, engellilik oranı %90’ın altında olan bireylerin yalnızca taşıtı bizzat kullanabilecek durumda olmaları ve bu durumu sağlık kurulu raporuyla belgelemeleri halinde ÖTV istisnasından yararlanabileceklerini öngörüyordu.

Başvuru gerekçesi 

Başvuruda, bu düzenlemenin devlete düşen engellilerin korunması ve topluma uyumlarının sağlanmasına yönelik yükümlülükle bağdaşmadığı, sosyal devlet ve eşitlik ilkelerini ihlal ettiği ifade edilerek iptali talep edilmişti.

Farklı muamelenin eşitlik ilkesine aykırı olduğu vurgulandı

Anayasa Mahkemesi kararında, söz konusu düzenlemenin sürücü belgesi alamayacak durumda olan bireylerin durumunu dikkate almadığına dikkat çekildi. Bu bireylerin ÖTV istisnasından yararlanamamasının nesnel ve makul bir gerekçesi olmadığı belirtilerek, farklı muamelenin eşitlik ilkesine aykırı olduğu vurgulandı. Yüksek Mahkeme, bu nedenle söz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

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