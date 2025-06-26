Efor Holding’den 280 milyon dolarlık rüzgar enerjisi yatırımı

İş birliği çerçevesinde, YEKA RES-2024 kapsamında Sivas’ta 160 MW kurulu güce sahip bir rüzgâr enerji santrali ile İstanbul’un Silivri ve Çatalca ilçelerinde toplam 49,5 MW kapasiteye sahip Gelgit Rüzgar Enerjisi Santrali kurulacak.

Toplam 209,5 MW kurulu güce ulaşacak bu projelere yönelik yatırım tutarı 280 milyon dolar olarak planlanıyor. Santrallerin 2025 yılı sonu itibarıyla kademeli olarak devreye alınması, 2026 yılında ise tam kapasiteyle çalışmaya başlaması hedefleniyor.

Enerji dönüşümüne yönelik güçlü bir adım

Yatırım kapsamında hayata geçirilecek projelerden Sivas’ta kurulacak olan 160 MW kapasiteli Yellice Rüzgâr Enerjisi Santrali (RES) olacak. Diğer proje ise İstanbul Silivri’de 49,5 MW kurulu güce sahip Gelgit RES olarak planlandı. Her iki santral de Türkiye’nin enerji arz güvenliği ve düşük karbon ekonomisine geçiş sürecine katkı sunmayı amaçlıyor.

Sürdürülebilirlik ve yerlilik odağında yüksek teknoloji

Yellice RES projesinde kullanılacak olan 23 adet N163/7.0 MW türbinin büyük bir bölümü Türkiye’de üretilecek. Proje, %55 yerlilik oranıyla dikkat çekerken, yılda 450 GWh elektrik üretim kapasitesi ve yaklaşık 270.000 ton karbondioksit salımının önlenmesi ile çevresel sürdürülebilirliğe somut katkı sağlayacak. Silivri’de kurulacak Gelgit RES’in ise yılda 173,25 milyon kWh üretim gerçekleştirmesi ve karbon salınımını yıllık yaklaşık 115.000 ton azaltması bekleniyor. 80 milyon dolarlık yatırım hacmine sahip projenin 2026 tarihinin başında tam kapasiteyle devreye girmesi hedefleniyor.

Efor Holding’in 2030 vizyonu: 1000 MW üzeri kurulu güç

Yatırım anlaşmasının imza töreni, Efor Holding Genel Merkezi’nde sektör temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Efor Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, şunları kaydetti: “Türkiye’nin sürdürülebilir enerji yolculuğuna katkı sağlamaktan büyük bir gurur duyuyoruz. 2030 yılına kadar yurt içi ve yurt dışında toplam 1000 MW’ın üzerinde kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz. Sivas ve İstanbul’da hayata geçirdiğimiz bu projeler, sadece temiz enerji üretmekle kalmayacak; aynı zamanda yerel kalkınmayı ve istihdamı da destekleyecek. Nordex gibi küresel bir teknoloji ortağıyla ilerlemek, proje güvenliği ve performansı açısından önemli bir teminat oluşturuyor.”

Nordex Group Türkiye Genel Müdürü Ender Özatay ise açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:

“Efor Holding ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği, Nordex’in Türkiye’deki üretim ve mühendislik kapasitesinin güçlü bir göstergesidir. Kullanacağımız N163/7.0 MW türbinlerle maksimum verimlilik hedefliyoruz. Ayrıca yerli üretim yükümlülüklerine katkı sunarak ülkemizin sanayi altyapısının gelişimini desteklemeye devam edeceğiz.”

Enerji arz güvenliği ve düşük karbon ekonomisine örnek bir model

Toplamda 623 GWh yıllık elektrik üretimi ve yaklaşık 385.000 ton karbondioksit azaltımı sağlayacak bu iki proje, Efor Holding’in enerji dönüşümündeki liderliğini ve özel sektörün stratejik rolünü bir kez daha ortaya koyuyor. Şirket, yüksek teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarıyla enerji sektörünün geleceğine yön vermeye devam ediyor.