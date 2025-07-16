Servis ücretlerine zam yolda! Servis İşletmecileri Odası talebini açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yeni kararıyla, okul servisleri ve toplu taşıma araçlarında güvenlik önlemleri zorunlu hale getirildi. Servislerdeki yeni dönemi değerlendiren Servis İşletmecileri Odası Başkanı Gökhan Sınar, hem yeni uygulama hem de yeni dönem servis ücretleri için zam taleplerinin olduğunu açıkladı.

“Sistemin maddi boyutu henüz belli değil”

Gökhan Sınar, Ekol TV'ye konuştu. Sınar, yeni düzenleme ile ilgili “Kamera kayıt cihazı zorunlu olacak. Bu içeriyi ve dışarıyı kayıt edecek. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne entegre edilebilecek. Acil durumlarda hızlı müdahale edebilmek için böyle bir düzenleme yapıldı. Araçlar İçişleri Bakanlığı tarafından da takip edilecek. Sistemin maddi boyutu henüz belli değil” dedi.

Servis ücretlerine zam yolda!

Servis İşletmecileri Odası Başkanı Gökhan Sınar, zam talepleri ile ilgili de beklentilerini açıklayarak, “Yüzde 35 artış talebimiz olacak” dedi.