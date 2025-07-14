Toplu taşıma ve okul servislerinde yeni dönem bugün itibarıyla başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın aldığı yeni kararla, okul servisleri ve toplu taşıma araçlarında bugünden itibaren güvenlik teknolojileri zorunlu hale geldi.

Bugünden itibaren okul servisleri ve toplu taşıma araçlarında güvenliği artırmak amacıyla önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Yeni kurala göre, bu araçlarda kamera sistemleri, kayıt cihazları, acil durum butonları ve konum takip cihazlarının bulundurulması zorunlu olacak.

112 Acil Çağrı Merkezi ile entegre şekilde çalışacak

Tüm bu ekipmanlar, acil durumlarda hızlı müdahale sağlanması için 112 Acil Çağrı Merkezi ile entegre şekilde çalışacak. Kamera ve takip sistemlerinin kurulumunu yapacak firmaların ve cihaz sağlayıcılarının ise Türk Standardları Enstitüsü (TSE) onaylı olması şart koşuluyor.

112 ile veri iletişimi tesis edilecek

Montaj yapıldığı andan itibaren sistemlerin çalışır durumda oldukları tespit edilecek. Cihazlardaki uygun maliyetli SIM kartlar vasıtasıyla 112 ile veri iletişimi tesis edilerek, insan odaklı daha güvenli seyahat sağlanacak."

Düzenlemenin içeriği

Yeni düzenlemeyle birlikte, cihaz tedariğinden sorumlu firmalar ile montaj faaliyetini yürüten firmalar birbirinden ayrılıyor. Cihaz setleri standart hale getirilerek araçlara kaliteli, izlenebilir ve güvenli montaj sağlanıyor. Ayrıca, cihaz-araç eşleşmesi sayesinde İçişleri Bakanlığı tarafından konum takibi kolaylaşıyor. Uygulama öncelikle okul servislerinde başlatılacak, ardından cihazlar tüm toplu taşıma araçlarına takılacak. Cihaz bilgileri ise araçların şasi numaralarıyla eşleştirilerek izlenebilecek.