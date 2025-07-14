ADASO Başkanı Kıvanç: “Terörün gündemden çıkması üretim ve yatırım için fırsat”

ADANA/EKONOMİ

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ‘Terörsüz Türkiye’ hedefini ve bu kapsamda yaşanan gelişmeleri tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Türkiye’nin huzur ve güven ortamının güçlenmesinin, sürdürülebilir kalkınmanın en temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Kıvanç, bu sürecin yatırım, üretim ve istihdam açısından çok önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Kıvanç, yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan bu yeni dönem, yalnızca güvenlik politikaları açısından değil, ekonomik kalkınma ve toplumsal barış adına da son derece kritik bir süreci işaret etmektedir. Terörle mücadelede gösterilen kararlılık, savunma sanayisinde elde edilen başarılar, diplomatik kazanımlar ve toplumun barışa duyduğu güçlü özlem, Türkiye’yi bu noktaya taşımıştır. Silahların susması ve terör örgütünün kendini feshetme süreci, ülkemizin geleceği adına umut verici bir gelişmedir.”

Yıllardır terör nedeniyle yatırım almayan bölgelerin, bu yeni dönemde sanayi ve ticaretin merkezlerinden biri haline gelebileceğini belirten Kıvanç, şöyle devam etti: “Türkiye Yüzyılı vizyonunun hayata geçmesi, toplumun her kesiminin barış, güven ve huzur içinde yaşayabileceği bir ortamla mümkündür. Terörün gündemden çıkarılması, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere, tüm illerimizde sanayicilerimizin ve yatırımcılarımızın daha güçlü adımlar atabilmesinin önünü açacaktır. Bu gelişme, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal refahın artmasına da katkı sağlayacaktır.”

ADASO Başkanı Kıvanç, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Güvenliğin sağlandığı, istikrarın pekiştiği bir Türkiye; daha çok üretim, daha çok ihracat ve daha güçlü bir ekonomi anlamına gelmektedir. Şehitlerimizin aziz hatırasına ve gazilerimizin fedakârlıklarına uygun şekilde yürütülmesi gereken bu sürecin, ülkemizin geleceği için bir milat olacağına inanıyoruz.”