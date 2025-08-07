Beylikova’da ücretsiz sosyal tesis hizmete açıldı

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Açılış töreni; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakçı, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, önceki dönem Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, CHP Beylikova İlçe Başkanı Yusuf Baykara, Beylikova Belediyesi meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Törende Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak birer konuşma gerçekleştirdi.

330 metrekarelik yüzme havuzu alanı ve 5 bin metrekarelik mesire alanı ile ilçeye kazandırılan tesisin en dikkat çeken özelliği, doğal kaya içinden çıkan 35 derece sıcaklığındaki kükürtlü şifalı su oldu. Özellikle romatizma ve cilt hastalıklarına iyi geldiği bilinen bu suyun bulunduğu bölge, geçmişte yıllarca hamam olarak kullanılmış tarihi bir alan niteliğinde. Tesiste ayrıca kadınlara özel yüzme alanı da yer alıyor.

Başkan Karabacak: “Tesis ücretsiz, herkese açık”

Açılışta konuşan Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, tesisin teknik detaylarını paylaşarak şu açıklamalarda bulundu: “Doğal ve tarihi değeri olan bu alanı koruyarak yeniden halkımızın hizmetine sunduk. 330 metrekarelik havuz alanımızın içerisinde kadınlara özel ayrı bir bölüm yer alıyor. Aynı zamanda doğayla iç içe vakit geçirilebilecek 5.000 metrekarelik bir mesire alanı oluşturduk. Bu tesisi tamamen ücretsiz olarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmaktan büyük gurur duyuyorum.” Karabacak, ayrıca projeye katkı sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye, altyapı sürecini başlatan önceki dönem belediye başkanı Özkan Alp’e, hayırsever Tamer Aral’a, belediye personeline ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Muhtarlarla toplantı yapıldı

Törenin ardından Beylikova Belediyesi Sosyal Tesislerinde bir muhtarlar toplantısı düzenlendi. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı. Toplantıda mahallelerin sorunları, çözüm önerileri, devam eden çalışmalar ve planlanan projeler istişare edildi. Başkan Ünlüce ve Karabacak, muhtarların taleplerini dinleyerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.