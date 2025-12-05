Denizli ihracatı kasım ayında 373 milyon dolar oldu

DENİZLİ / EKONOMİ

Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı. Türkiye’nin ihracatı kasımda yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı kasım ayında yüzde 2,7 azalışla 373 milyon dolar oldu. Denizli İhracatçılar Birliği'nce kayda alınan ihracat ise yüzde 7,4 azalışla 287 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kasım ayında ihracatlarının geçen yıla göre yüzde 2,7 oranında gerilediğini ancak, yıllık bazda Denizli’nin ihracatının pozitif seyrettiğini ifade eden DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türkiye genelinde 9. sıradaki yerlerini koruduklarını dile getirdi.

Ocak-Kasım döneminde ise Denizli ihracatının yüzde 6,1 artışla 4 milyar 275 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Memişoğlu, “Denizli’nin köklü üretim gücü, sektörel çeşitliliği ve ihracatçılarımızın değişen küresel koşullara anında uyum sağlayan dinamizmi, bu performansın en önemli güçlerinden olmaya devam ediyor. Küresel ekonomideki dalgalanmalar ve zorlu piyasa koşullarına rağmen, yıl başında koyduğumuz 4,7 milyar dolarlık ihracat hedefimiz için artık son düzlükteyiz” dedi.

Denizli’nin tekstil-konfeksiyon ihracatının yüzde 8,5 azalışla 110 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatı yüzde 6,7 azalışla 76 milyon dolar olduğunu dile getiren Memişoğlu, “Demir-demir dışı metaller ihracatı yüzde 13,3 artışla 55 milyon dolar, tarım ihracatı yüzde 8,2 azalışla 33 milyon dolar, madencilik ihracatı yüzde 9,9 azalışla 21 milyon dolar oldu. Kasım ayında dikkat çeken sektörler tarım alt gruplarında yer aldı. Yaş meyve ve sebze ihracatında yüzde 47,4 ile mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde yüzde 37,3 oranında artış kaydedildi” diye konuştu.

Ülke sıralamasında zirve İngiltere'nin

Denizli ihracatında lider konumda olan İngiltere'ye ihracatlarının kasım ayında yüzde 4 artışla 53 milyon dolar olarak kaydedildiğini söyleyen Memişoğlu, “İlimiz ihracatında ikinci sırada yer alan İtalya'ya ihracatımız yüzde 12,8 artışla 34 milyon dolar oldu. Üçüncü sırada yer alan Almanya’ya ihracatımız yüzde 11,1 azalışla 29 milyon dolar olurken, ardından gelen ABD'ye olan ihracatımız yüzde 18,1 azalışla 26 milyon dolar oldu. İlimiz ihracatında beşinci sırada bulunan Hollanda'ya ihracatımız ise yüzde 33,4 azalışla 16,7 milyon dolar olarak gerçekleşti” dedi.