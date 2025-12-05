Ege İhracatçı Birlikleri kasım ayında 1 milyar 533 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

İZMİR / EKONOMİ

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), kasım ayında 1 milyar 533 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. EİB’nin 2025 yılının ocak-kasım döneminde ihracatı 16 milyar 859 milyon dolar, son 1 yıllık dönemdeki ihracatı 18 milyar 401 milyon dolar oldu. Sanayi ihracatı kasım ayında 751 milyon dolar, tarım ihracatı ise 667 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kasım ayı rakamlarının Ege ihracatçısının tüm çabasına rağmen koşulların giderek ağırlaştığını gösterdiğini ifade eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Talebin zayıf seyrettiği, finansmana erişimin zorlaştığı, maliyet baskılarının ise tarihi seviyelere çıktığı bir dönemde ihracatımızın gerilemesi artık rekabet gücümüzün ciddi biçimde aşındığını ortaya koyuyor. Sanayi ve tarım sektörlerimizde gerileme hâkim, üç birliğimiz dışında artış sağlayamadık. Birçok sektörümüz ihracatını korumakta zorlanıyor. Bu tablo, Ege’nin güçlü üretim kapasitesine rağmen mevcut ekonomik koşulların sürdürülemez bir noktaya geldiğini ve gerekli politika destekleri sağlanmadıkça 2026’ya daha zorlu bir başlangıç riskiyle karşı karşıya olduğumuzu açıkça ortaya koyuyor” dedi.

187 milyon dolarlık ihracata imza atan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği zirvedeki yerini korudu. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Kasım ayında yüzde 33 artışla ihracatını 110 milyon dolara çıkardı ve EİB bünyesinde ihracat artış rekortmeni oldu. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği yüzde 6 artışla 164 milyon dolarlık döviz getirdi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 121 milyon dolarlık, Ege Maden İhracatçıları Birliği yüzde 8 artışla 114 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 106 milyon dolarlık ihracatı kayda aldı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Kasım ayını 88 milyon dolarlık ihracatla, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 69 milyon dolarlık ihracatla geride bıraktı. Ege Tütün İhracatçıları Birliği, Kasım ayında 69 milyon dolar, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 39 milyon dolar ihracat yaptı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, 21 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise ihracatını 7 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

Ege Bölgesi’nin ihracatı 2 milyar 553 milyon dolar

Ege Bölgesi, Kasım ayında 2 milyar 553 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İzmir’de yerleşik iki serbest bölge İzmir’in ihracatına 281 milyon dolarlık katkı sağladı. Kasım ayında İzmir, 1 milyar 357 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi ihracatının yüzde 53’ünü tek başına gerçekleştirdi. Manisa 392 milyon dolarlık ihracatla İzmir’i takibini sürdürdü. Denizli, 372 milyon dolarlık ihracat yaparken, Muğla 115 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Balıkesir 117 milyon dolarlık ihracatı Türkiye’ye kazandırırken, Aydın ise 100 milyon dolarlık ihracatla Kasım ayını geride bıraktı. Afyonkarahisar’ın ihracatı 34 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kütahya 33 milyon dolar, Uşak 29 milyon dolarlık ihracat yaptı.