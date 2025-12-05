UİB’ten kasım ayında 3,9 milyar dolarlık ihracat

EKONOMİ (BURSA) - UİB’in 2025 Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı. Kasım ayındaki ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 oranında artarak 3 milyar 948 milyon 313 bin dolar olan UİB’in, yılın 11 aylık ihracat tutarı da yüzde 12,8’lik artışla 39 milyar 458 milyon 185 bin dolar olarak gerçekleşti.

Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Uludağ İhracatçı Birlikleri olarak değerli üyelerimizin de gayretli çalışmalarıyla Kasım ayında da ülkemizin ihracatı ve ekonomisine katkı sunmaya devam ettik. Artık sonuna doğru yaklaştığımız 2025 yılını da ihracat rekorlarımızla tamamlamak istiyoruz” dedi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) Kasım ayında ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 oranında artarak 3 milyar 382 milyon 727 bin dolar olarak gerçekleşirken, yılın 11 aylık dönemindeki ihracat toplamı da yüzde 14,6’lık artışla 33 milyar 470 milyon 317 bin dolara ulaştı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Kasım ayında 99 milyon 205 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in Ocak-Kasım dönemi ihracatı ise 1 milyar 117 milyon 183 bin dolar olarak gerçekleşti.

Kasım ayı ihracatı 59 milyon 736 bin dolar olan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), 11 aylık ihracatı toplamı ise 795 milyon 129 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Kasım ayında 21 milyon 713 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (UMSMİB), bu yılın 11 aylık dönemindeki ihracatı ise 268 milyon 845 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Kasım ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 20’lik artışla 14 milyon 431 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), 11 aylık dönemde toplam 173 milyon 926 bin dolarlık dış satışa imza attı.