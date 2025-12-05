Gebze'den Sudan'a Uzanan “Kardeş Eli” yardım tırları yola çıktı

Adem Adıgüzel/Kocaeli

Gebze'den Sudan'a uzanan "Kardeş Eli" yardım kampanyası kapsamında hazırlanan 10 adet tır dolusu insani yardım malzemesi, görkemli bir törenle yola çıktı. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen tır uğurlama programına; Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Hayrat Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Şükür Çakır'ın yanı sıra, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Milliyetçi Hareket Partisi Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk ve AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılım sağladı.

“10 bin aileye uzanan bu yardım, merhametimizin bir göstergesi”

Kampanyanın hem insani hem de manevi değerine dikkat çeken Hayrat Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Şükür Çakır, “10 bin Sudanlı ailemize ulaştırılmak üzere hazırladığımız 10 bin çuval unu yola çıkarıyoruz. Şehrimizin dayanışma ruhunu, merhametini ve fedakârlığını bugün bir kez daha ortaya koyuyoruz. Hayrat İnsani Yardım Derneği olarak tüm çalışmalarımızı yıllardır kalite, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle yürütüyor; bunları ulusal ve uluslararası belgelerle de ispatlıyoruz.” dedi.

Çakır, “Burada sadece tırları uğurlamıyoruz. Orada yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize, Türkiye’nin her zaman yanlarında olduğunu hatırlatıyoruz. İnanıyoruz ki bu yardımlar yalnızca karın doyurmayacak; çocukların yüzündeki tebessüme, ailelerin yeniden umutlanmasına ve on binlerce insanın duasına vesile olacak” ifadelerini kullandı.

“Sudan, büyük zenginliğine rağmen büyük acılar yaşıyor”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, “Sudan aslında ders kitaplarında anlatılması gereken bir süreçten geçiyor. Daha önce 5 kişilik bir ekiple bölgeye gitme fırsatımız olmuştu. O zaman iç savaş başlamamıştı ancak halkın ne kadar zor bir yaşam sürdüğünü yerinde görmüştük. Yeraltı zenginlikleri bakımından dünyanın sayılı ülkelerinden olmasına rağmen bu zenginliğin halkın refahına yansımaması büyük bir trajedidir” dedi.

Soba “Bugün burada göndermiş olduğumuz bu 10 tır, aslında bir dayanışma nişanesidir. Gebze Belediyemizin ve Hayrat Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği bu organizasyonla, Sudanlı kardeşlerimize en azından bir nebze nefes olmak istedik. Türkiye’nin mazlumların yanında olma geleneği bu tür yardımlarla bir kez daha hayat buluyor. Bu emeği geçen tüm kurum ve gönüllülere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bir asırdır adaletimizi arayan topraklara selam gönderiyoruz”

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz “Bugün ‘Sudan’da ne işimiz var?’ diyenler olabilir; ancak atalarımız o topraklara kadar gitmiş, imar etmiş, gönüller yapmış, adalet götürmüş bir millettir. Bir asırdan fazladır o topraklardaki insanlar Osmanlı’nın, Selçuklu’nun adaletini arar durumdalar. Dolayısıyla böyle bir geçmişin evlatları olarak bize düşen, bugün de vermektir, destek olmaktır” ifadelerini kullandı.

Büyükgöz, “Biraz sonra uğurlayacağımız bu tırlar sadece gıda malzemesi taşımıyor; aynı zamanda milletimizin selamını, kardeşlik duygusunu, merhametini taşıyor. Yardımlar oraya ulaştığında insanlar yalnızca karınlarını doyurmuyor, kendilerine verilen değeri hissediyorlar. Bu topraklar üzerinde gözü olan çok, emeli olan çok; bu yüzden birliğimizi, kardeşliğimizi daha güçlü kılmak zorundayız. Unutmayalım: Su uyur, düşman uyumaz” dedi.