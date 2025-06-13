SON DAKİKA... Tansiyon yükseldi! İsrail, İran'a yeniden saldırdı

İran devlet televizyonu İsrail'in Tahran'da bazı hedeflere yönelik sabaha karşı hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırıda sivil yerleşim yerleri ve önemli isimlere ait bazı konutlar hedef alındı, üst düzey bazı isimler öldürüldü. İran, saldırıya misilleme olarak 100 İHA havalandırdı, İsrail İHA'ların ülke dışında imha edildiğini öne sürdü.

İsrail'den yeni hava saldırısı

Öğle saatlerinde bölgede tansiyonu yükselten yeni bir gelişme yaşandı. İsrail'in "Kapsamlı saldırıyı tamamladık" açıklamasından bir süre sonra İran basını İsrail'in yeniden saldırdığını duyurdu.

İsrail ordusu, İran'ın Tebriz kentinde hava üssünü, Şiraz'da füze üretim tesisi ile Natanz kentindeki nükleer tesisi hedef aldı. İsrail Hava Kuvvetleri Sözcüsü Effie Defrin yaptığı açıklamada, "Operasyon daha yeni başlıyor" diyerek saldırıların devam edeceğini ifade etti.

İsrail ordusu, İran'ın Tebriz, Şiraz ve Natanz kentlerine saldırı gerçekleştirdi. İsrail ordusu, Tebriz Havalimanı yakınındaki bir hava üssünü, Şiraz'da İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait füze üretim tesisini, Natanz'da ise nükleer tesisi hedef aldı. Vurulan noktalardan yoğun duman yükseldi. İsrail ordusu, İran'ın ana nükleer zenginleştirme tesisi Natanz'ın gerçekleştirilen saldırılarda ciddi hasar gördüğünü aktardı.

İsrail: Operasyon daha yeni başlıyor

İsrail Hava Kuvvetleri Sözcüsü Effie Defrin yaptığı açıklamada, İsrail'in kademeli bir saldırı planı üzerinde çalıştığını ve operasyonun uzun sürebileceğini, başka saldırıların da gerçekleştirilebileceğini ifade etti. Defrin, "Operasyon daha yeni başlıyor" diyerek ordunun İran'ın planlarını takip ettiğini ve "İran'dan gelecek karşılığı hazırlandığını" söyledi.

Ne olmuştu?

İsrail'in başkent Tahran'a sabaha karşı gerçekleştirdiği hava saldırısında Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Atom Enerjisi Kurumu eski Başkanı Feridun Abbasi ve nükleer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hamaney'in danışmanı da ağır yaralı

Saldırıda İran dini lideri Hamaney’in danışmanı Ali Şemhani de ağır yaralandı. İran basınında yer alan haberlere göre saldırı Şemhani’nin ikamet ettiği yere düzenlendi. Şemhani’nin bilincinin kapalı olması nedeniyle doktorların hayatta kalma ihtimalinin düşük olduğunu belirttikleri ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'

Saldırılarda 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti: İşte o isimler

İsrail'in İran'a saldırılarında 6 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği açıklandı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, İsrail'in sabaha karşı İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi adlı nükleer bilim insanları yaşamını yitirdi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerden Feridun Abbasi, İran'ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak bir dönem görev yaptı. Abbasi, 2010'da İsrail'in suçlandığı suikast girişiminden yaralı kurtulmuştu.

Yaşamını yitiren diğer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi ise İslami Azad Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütüyordu.

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Tahran'a saldırı: 78 ölü, 329 yaralı

İran medyası, İsrail'in Tahran'a düzenlediği saldırılarda 78 kişinin hayatını kaybettiğini, 329 kişinin de yaralandığını aktardı.

Hava sahası kapatıldı

Sivil Havacılık Kurumu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Değerli vatandaşlarımızdan, havalimanlarına şahsen gitmekten kaçınmaları ve uçuşların son durumunu medya aracılığıyla takip etmeleri rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Natanz Nükleer Tesisi de hedef alındı

İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında İsfahan eyaletinde bulunan Natanz Nükleer Tesisi'nin de hedef alındığı bildirildi. Devlet televizyonunun Natanz Nükleer Tesisi'nden paylaştığı görüntülerde tesisten siyah dumanlar yükseldiği görüldü. Nükleer tesisteki hasara ilişkin henüz bilgi paylaşılamadı.

İsrail’in Natanz nükleer tesislerine saldırısının ardından Kum-İsfahan otoyolunun trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Trafik Polisi Başkanı Seyyid Teymur Hüseyni konuya ilişkin açıklama yaptı.

Hüseyni, İsrail’in saldırıları sonrası Natanz nükleer tesisleri yakınındaki Kum-İsfahan otoyolunun ikinci bir emre kadar trafiğe kapatıldığını belirtti.

Otoyolun durumu ve saldırı ilgili detaylı bilginin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

Devlet televizyonuna konuşan İran Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Ebulfazl Şakarçi ise İsrail'e sert yanıt vereceklerini belirterek, "İsrail ağır bir bedel ödeyecek ve İran Silahlı Kuvvetleri'nden sert bir yanıt alacaklar. İsrail ve ABD yüzlerine sert bir tokat yiyecekler. İran halkı endişelenmemeli. İsrail saldırısında sivil yerleşim yerleri de hedef alındı" ifadelerini kullandı.

Tebriz de vuruldu: 2 ölü, 6 yaralı

İran Devrim Muhafızları'na yakınlığıyla bilinen "Sepahnews", İsrail'in Tebriz kentinde 5 noktayı hedef aldığını duyurdu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Doğu Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetimi Müdürü Mecid Ferşi, konuya ilişkin bilgi verdi.

Ferşi, "Said Abad'daki Şehit Kerimi Kışlası, Emand'daki Zehra Kışlası ve Serderud'daki radar merkezi İsrail'in hedef aldığı yerler arasında yer aldı. Bu saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti ve 6 kişi yaralandı." dedi.

İranlı yetkili, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların kimlikleri hakkında bilgi vermedi.

İsrail, İran'ın Kirmanşah şehrine de saldırdı

İran devlet televizyonu, İsrail'in Natanz'daki nükleer tesisler ile Tahran ve Tebriz'in yanı sıra Kirmanşah'taki bazı noktaları vurduğunu duyurdu.

Kasrı Şirin kentinde 1 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

Saldırılarda Kirmanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin kentinde 1 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı belirtildi.

Mehr Haber Ajansı'na konuşan Kasrı Şirin Valisi Muhammed Şefii, konuya ilişkin bilgi verdi.

Saldırıda sivil alanların hedef alındığını belirten Şefii, "Ticari geçişler açısından önemli bir güzergah olan Hüsrevi Sınır Kapısı hedef alındı. 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı" dedi.

Hamaney: İsrail'e karşılık verilecek

İran lideri Hamaney, İsrail'in saldırılarında bazı komutan ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini belirterek İsrail'e sert karşılık vereceklerini açıkladı.

Devlet televizyonuna göre, Ali Hamaney İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ilişkin yazılı mesaj yayımladı.

Hamaney mesajında, İsrail'in yerleşim yerlerine yönelik saldırı ile "kötü doğasını" gösterdiğini anlatarak, "Bu rejim, ağır bir cezanın kendisini beklediğini bilmelidir" ifadesini kullandı.

İran silahlı kuvvetlerinin İsrail'i rahat bırakmayacağını aktaran Hamaney, "Düşmanın saldırılarında birkaç komutan ve bilim insanı şehit oldu. Yerlerine geçenler ve meslektaşları, görevlerini derhal üstlenecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney, mesajında, "Siyonist rejim, bu cinayetle kendisi için acı ve ıstıraplı bir kader hazırladı ve kesinlikle bunun karşılığını alacaktır." ifadesine yer verdi.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü: İsrail, İran'a saldırılarını ABD’nin yardımıyla gerçekleştirdi

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Şikarçi de "İsrail, İran'a saldırılarını ABD’nin yardımıyla gerçekleştirdi. Ağır bir bedel ödeyecekler" dedi.

İran'dan İsrail'e misilleme: 100'den fazla İHA yönlendirildi

İsrail ordusu, İran'ın düzenlenen saldırıların ardından misilleme için İsrail'e karşı 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) yönlendirdiğini açıkladı.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, son birkaç saat içerisinde İHA'ların İsrail'e doğru hareket etmeye başladığını belirtti.

Adraee, İran tarafından havalandırılan İHA'ların İsrail'e ulaşmadan etkisiz hale getirilmesi için harekete geçtiklerini kaydetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen "Sepahnews", İran'dan İsrail’e kamikaze İHA'ların gönderildiğini duyurdu.

İsrail ordusunun X hesabından yapılan paylaşımda ise İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin öldürüldüğü teyit edilirken İran genelinde gerçekleştirilen saldırılarda 200'den fazla savaş uçağının kullanıldığı aktarıldı.

İsrail basını, güvenlik kaynaklarının bir kaç saat içerisinde İran'ın misillemede bulunacağını tahmin ettiğini aktarmıştı.

İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı başlatmasının beklendiğine işaret edilmişti.

İsrail'de yolcu uçakları tahliye edildi

İsrail hava yolu şirketi El Al, İran'ın saldırılara olası misillemesi nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'ndaki yolcu uçaklarını yurt dışına tahliye etmeye başladı.

İsrail Havalimanları İdaresi Sözcüsü Lisa Drir, El Al'ın yolcu uçaklarının yurt dışına tahliye edildiğini belirtirken hangi ülkeye götürüldüğüne ilişkin ise bilgi vermedi.