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İran, İsrail'in saldırılarının ardından 15 Haziran'da yapılacak ABD ile nükleer müzakereleri durdurdu

İran, İsrail'in saldırılarının ardından ABD ile nükleer müzakereleri durdurduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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İran, İsrail'in saldırılarının ardından 15 Haziran'da yapılacak ABD ile nükleer müzakereleri durdurdu
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İran devlet televizyonunun haberine göre, İran, 15 Haziran'da Umman'ın başkentinde yapılması planlanan ABD ile dolaylı nükleer görüşmelere katılmayacak.

ABD'nin İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurması ısrarı nedeniyle bir süre gerçekleştirilemeyen görüşmelerin 15 Haziran'da Umman'da yeniden başlayacağı bildirilmişti.

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanları hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti.

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