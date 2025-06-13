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İsrail'in İran'a saldırısına Türkiye'den ilk tepki! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Barbarca bir saldırganlıktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından yaptığı açıklamada, "İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu barbarca bir saldırganlıktır" dedi.

Haber Merkezi
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İsrail'in İran'a saldırısına Türkiye'den ilk tepki! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Barbarca bir saldırganlıktır
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İsrail'in İran'a yönelik sabah saatlerinde başlayan saldırılarının ardından ilk açıklama, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"İsrail, İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.

Barbarca bir saldırganlık

İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu barbarca bir saldırganlıktır. Cumhurbaşkanımızın Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemlerinin sonuçları konusundaki uyarılarına tüm dünya dikkat kesilmelidir.

Gazze konusunda İsrail’in soykırımcı faaliyetlerine karşı uluslararası baskı artmışken, İsrail bir kere daha gözleri soykırımcı eylemlerinden uzaklaştırmak için yeni bir saldırı başlattı.

Tüm dünya somut tedbir almalı

ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken İsrail’in bu saldırıyı yapması, İsrail’in tüm diplomatik çabalara düşmanca davrandığını bir kere daha gösterdi. İsrail saldırganlığı tüm dünya için tehdittir. Buna karşı tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır."

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