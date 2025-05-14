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Şara: Erdoğan, Suriye'nin yanında durdu, Türkiye 14 yıl birçok şey üstlendi

Suriye'nin Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, "Erdoğan Suriye halkının yanında durdu, ülkesi 14 yıl birçok şey üstlendi" dedi.

Haber Merkezi
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Şara: Erdoğan, Suriye'nin yanında durdu, Türkiye 14 yıl birçok şey üstlendi
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkesine yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılmasının ardından televizyondan halka hitap etti.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Şara, "Erdoğan Suriye halkının yanında durdu, ülkesi 14 yıl içinde birçok şey üstlendi" dedi. 

Şara, Trump'ın yaptırımlarının kaldırılması yönündeki cesur kararının ardından modern Suriye'nin yolculuğunun başladığını ifade etti. 

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