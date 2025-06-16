İran, İsrail'e yeni füze saldırı başlattı: Tel Aviv'de sirenler çalıyor

İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" saldırısı ile buna karşılık İran'ın misillemesiyle başlayan savaş dördüncü gününde devam ediyor.

İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 224 kişi hayatını kaybetti, bin 277 kişi yaralandı.

İran da İsrail'in "Yükselen Aslan" saldırısı karşılığında "Gerçek Vaat 3" ismini verdiği misillemeyi başlattı.

Drone'ların yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füzenin fırlatıldığı saldırıda Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'da patlamalar meydana geldi.

İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan İran füzeleri nedeniyle İsrail'de 24 kişi hayatını kaybetti, 592 kişi yaralandı.

İşte dakika dakika yaşananlar...

20:06 Netanyahu: Hamaney'i öldürmek savaşı sona erdirecek, tırmandırmayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın dini lideri Hamaney'i hedef almanın "çatışmayı artırmayıp aksine sona erdireceğini" savundu



20:02 İran: Tel Avivliler kenti terk etsin

İran, İsrail'e yönelik yeni bir misilleme saldırısına hazırlanıyor. İran Devrim Muhafızları'ndan Tel Avivlilere "En kısa sürede kenti terk edin" çağrısı geldi.

İran devlet medyasına göre, İran, İsrail topraklarına tarihteki ne büyük ve yoğun füze saldırına hazırlanıyor.

İsrail Ordusu İran'dan atılan füzeler olduğunu duyururken, ülkede sirenler yeniden çalmaya başladı.

20:00 ABD'den vatandaşlarına seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail-İran geriliminin artması üzerine, vatandaşlarına İsrail ile işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'ye seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

19:56 ABD uçak gemisini Orta Doğu'ya yönlendirdi

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İsrail-İran gerilimi yükselirken USS Nimitz uçak gemisini Güney Çin Denizi'nden Orta Doğu'ya yönlendirdiği bildirildi.

19:52 Birçok kentte sirenler çalıyor

İran füzelerin ilerlediği istikamette özellikle Hayfa kenti çevresindeki geniş bölgede saldırı alarmları çaldı.

19:50 İsrail ordusu, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Bu süreçte açık alanlarda hareketin kısıtlanması ve toplanmadan kaçınılması gerektiği belirtilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için devreye sokulduğu ifade edildi.

Açıklamada, alarmlar duyulduktan sonra güvenli sığınaklara girilmesi ve ikinci bir emre kadar burada kalınması gerektiği vurgulandı.

Ayrıntılar geliyor...