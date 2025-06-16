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İran'da borsa ve sermaye piyasaları tatil edildi

İran Hükümet Sözcüsü Muhacerani, İsrail’in saldırılarının ardından ülkede piyasa istikrarı sağlanana kadar borsa ve sermaye piyasalarının tatil edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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İran'da borsa ve sermaye piyasaları tatil edildi
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İran devlet televizyonuna göre, Hükümet Sözcüsü Muhacerani, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki borsa ve sermaye piyasalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muhacerani, ülkede bankacılık işlemlerinin devam ettiğini, haklın her türlü bankacılık işlemini yapabileceğini ancak halkın sermayesini korumak için piyasada istikrar sağlanana kadar borsa ve sermaye piyasalarının tatil edildiğini ifade etti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

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