Sermaye, gayrimenkul alımıyla 'göçüyor'

MEHMET KAYA/ANKARA

Türkiye’nin yabancı doğrudan yatırımları içinde, yabancılara yapılan satışların payı uzun süredir yüksek seyrediyordu. Burada azalma eğilimi de başlamıştı. Buna karşılık son birkaç yıldır Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımında adeta patlama oldu. 2025’te de manzara tamamen değişti. Aylık bazda 2025 Ocak-Nisan döneminde, yabancıların Türkiye’den gayrimenkul alımından daha fazla tutarda Türkler yurt dışından alım yaptı. Türkiye yatırım bakımından yurt dışına doğru “net gayrimenkul yatırımcısı” haline geldi. Ödemeler dengesi verilerine göre, yılın ilk 4 ayı sonunda Türkiye’den gayrimenkul alımı için çıkan tutar 793 milyon dolar, gelen tutar ise 555 milyon dolar oldu.

Türkiye’de yerleşik kişilerin, yurt dışına gayrimenkul yatırımlarındaki hızlı yükseliş, Türkiye’den yapılan gayrimenkul alımlarındaki düşüş eğilimiyle birleşince, bu alanda ödemeler dengesi tanımıyla Türkler net yatırımcı haline geldi. Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından gayrimenkul alımı son yıllarda adeta patladı. 2020’de sadece 213 milyon dolar olan, Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı, hızlı bir yükselişle 2022’de 628 milyon dolara, 2023’te ise yüzde 185 oranında artarak 1 milyar 782 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde, Türkiye’de çeşitli kanallardan yurt dışında gayrimenkul alımına yönelik reklam ve pazarlama faaliyetlerinde de yoğunlaşma dikkat çekti.

İlk kez yıllıklandırılmış bazda da yurt dışından alım, Türkiye’den alımdan yüksek seyrediyor

Türkiye’den yurt dışında gayrimenkul alımı patlamasının ardından, Türkiye’de yabancıların gayrimenkul alımı düşüşünün başlaması bu kez 2025 itibariyle manzarayı tamamen değiştirdi. 2025 itibariyle Hem aylık bazda hem de Nisan ayı itibariyle yıllıklandırılmış bazda Türkler net gayrimenkul yatırımcısı konumuna geldi. Nisan ayı itibariyle geçmiş 12 aylık dönemde Türkiye’den 2 milyar 129 milyar dolarlık gayrimenkul alınırken, Türkler yurt dışından 2 milyar 296 milyon dolarlık gayrimenkul satın aldı.

■ Dünya “pahalı konut alımı” rekoru bir Türk’e geçti

Artış 2024 yılında da sürdü. 2023’e kıyasla rekorun üstüne yüzde 21 artışla Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı yıllık 2,2 milyar dolara yükseldi. 2024’te ayrıca bir Türk’ün Dubai’de 130 milyon dolara konut satın alarak “dünya rekoru kırdığı” haberleri çıktı. Kimliğine dair bilgi verilmedi ancak Türk vatandaşı olduğu bildirildi.