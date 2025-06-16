Borsa İstanbul'dan bir hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. paylarına 17 Haziran 2025’ten 16 Temmuz 2025’e kadar kredili işlem ve açığa satış yasağı getirdi.
Borsa İstanbul, bir hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.
Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. paylarına 16 Temmuz 2025 tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.
Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BIGEN.E payları 17/06/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/07/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.