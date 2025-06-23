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Yıllık 50 bin ton üretim yapan tekstil devi konkordato ilan etti!

Kahramanmaraş merkezli, 15’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Zefe Tekstil, yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulunduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
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Yıllık 50 bin ton üretim yapan tekstil devi konkordato ilan etti!
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Kahramanmaraş merkezli Zefe Tekstil, pamuk, polyester ve melanj karışımlarından oluşan iplik ve kumaş üretimiyle öne çıkıyor. Firma, özellikle örgü ve dokuma iplikler ile boyalı örme kumaşlarda uzmanlaşmış durumda. Ekru örgü iplikleri ve melanj çeşitleriyle yurtdışında da güçlü bir pazar payına sahip.

3 ay geçici mühlet kararı  verildi

Kahramanmaraş Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından, şirkete 19 Haziran 2025 itibarıyla 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildi. Yıllık 50 bin ton üretim kapasitesi bulunan Zefe Tekstil, pandemi sonrası küresel ekonomik daralma ve artan maliyet baskısı nedeniyle zor günler yaşıyor. Şirketin konkordato talebi, yalnızca mevcut borçlarıyla sınırlı olacak şekilde değerlendirildi.

Alacaklılar 7 gün içinde konkordato kararına itiraz edebilecek

Mahkeme, şirketin mal varlıklarının korunması için taşınmaz devri, rehin verme veya kefil olma gibi işlemleri mahkeme onayı olmadan geçici süreyle yasakladı. Ayrıca, konkordato süreci kapsamında Zefe Tekstil’in yanı sıra Zeymer Tarım Sanayi ve Şirket ortağı Murat Kadir Börekci için de aynı hükümler geçerli olacak. Geçici mühlet kararının ardından Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Basın İlan Kurumu’nda resmi ilanlar yayımlanacak. Alacaklılar ise ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde konkordato kararına itiraz edebilecek. Mahkeme duruşması ise 10 Eylül 2025’te görülecek.

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