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AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı.

Haber Merkezi
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AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
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AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantı, saat 16.41’de başladı. Toplantı gündeminde Dışişleri Bakanlığı ve Teşkilat Başkanlığı’nın sunumları yer alıyor.

Meclis gündeminde yer alan konular masaya yatırılacak

Bunun yanında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki parti grubunun faaliyetleri ve Meclis gündeminde yer alan konuların da masaya yatırılması bekleniyor.

Basına kapalı olarak yapılan toplantının ardından, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in kamuoyuna açıklamalarda bulunacağı öngörülüyor.

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