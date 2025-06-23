Uluslararası Çikolata Festivali lezzetin başkenti İstanbul'u tatlandıracak

İstanbul, 19-21 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek 2. Uluslararası Çikolata Festivali ile eşsiz bir deneyime ev sahipliği yapacak. Festival, sadece bir lezzet şöleni olmanın ötesine geçerek, çikolatayı sanatın ve yaratıcılığın kalbine taşıyacak.

Festival, "Dünyanın en tatlı etkinliği" unvanını haklı çıkaracak zengin içeriğiyle çikolata tutkunlarını ağırlarken çikolata dünyasının en büyük ikilemine de odaklanacak.

Küresel bir tercih meselesi: Sütlü mü, bitter mi?

Çikolata dünyası, yüzyıllardır süren bir tartışmaya ev sahipliği yapıyor: bitter mi, sütlü mü? Her iki türün de kendine özgü hayran kitlesi ve karakteristik özellikleri bulunuyor. Bitter çikolata, yüksek kakao oranıyla daha yoğun, acımsı ve kompleks bir tat profili sunarken daha az şeker içeriyor. Öte yandan sütlü çikolata, kakao kitlesine eklenen süt tozu ve daha yüksek şeker oranı sayesinde daha kremsi, tatlı ve pürüzsüz bir dokuya sahip. Dünya genelinde yapılan anketlere göre, yetişkinlerin yaklaşık yüzde 60'ı sütlü çikolatayı tercih ederken, yüzde 40'lık bir kesim bitter çikolatanın eşsiz lezzetine sadık kalıyor. Festival, bu iki karşıt lezzetin en iyi örneklerini bir araya getirerek damak zevkine göre seçim yapma imkanı sunuyor.

Festivalde katılımcıları neler bekliyor?

• Çikolata ve Kahvenin Muhteşem Uyumuna Odaklanın: Çikolatanın ayrılmaz ikilisi kahveler de festivalde yerini alıyor. Özel kahve kavurucularının ve baristaların katılımıyla, çikolatanıza eşlik edecek en iyi kahve çeşitlerini tadabilir, farklı demleme yöntemlerini keşfederken, bitter veya sütlü çikolatanın kahve ile nasıl eşsiz bir uyum yakaladığını deneyimleyebilirsiniz.

• Lezzetli keşifler: Yerel butik üreticilerden uluslararası çikolata devlerine kadar geniş bir yelpazede yer alan çikolata markalarının stantları, en özel lezzetleri tatma ve yeni favorilerinizi keşfetme fırsatı sunuyor. Damak zevkiniz ister yoğun bitterin keskinliğini, ister sütlünün kadifemsi tadını arasın, burada aradığınızı bulacaksınız.

• Atölyeler ve Workshoplar: Çikolata yapımının inceliklerini öğrenmek isteyenler için usta şefler eşliğinde düzenlenecek interaktif workshoplar ve tadımlar, hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşatıyor. Kendi çikolatanızı tasarlama ve yapma şansı yakalayacaksınız. Acaba sizin tariflerinizde bitter mi, sütlü mü ağır basacak?

• Çocuklara özel tatlı dünyalar: Minik çikolata severler için özel olarak tasarlanmış eğlence ve etkinlik alanlarında, yaratıcılıklarını konuşturacakları oyunlar ve atölyelerle dolu bir dünya onları bekliyor. Onlar için de bolca sütlü ve biraz da bitter seçenekler olacak!

• Sürpriz etkinlikler, yarışmalar ve konserler: Festival boyunca çikolata temalı yarışmalar, sürpriz etkinlikler ve günün yorgunluğunu atmayı sağlayacak canlı konserlerle heyecan dorukta. Çikolata bilginizi sınayacak, yeteneklerinizi sergileyecek ve birbirinden tatlı ödüller kazanma şansı sunuyor.

Çikolatanın farklı boyutlarını keşif fırsatı sunuyor

Festival Genel Koordinatörü Tevfik Denemeç, "2. Uluslararası Çikolata Festivali'ni, çikolatanın sadece bir gıda maddesi olmaktan öte, bir sanat dalı, bir yaşam biçimi olduğunu vurgulamak amacıyla düzenliyoruz. 80’den fazla çikolata ve kahve markasını ağırlayacağımız festivalimiz, 'Bitter mi Sütlü mü?' konseptiyle ziyaretçilerimize hem lezzetli bir yolculuk sunacak hem de çikolatanın farklı boyutlarını keşfetme fırsatı tanıyacak. Herkesi bu tatlı serüvene bekliyoruz." dedi. 3 gün sürecek festivalin biletleri Biletix ve Passo’da satışa sunuldu.