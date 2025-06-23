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NATO Genel Sekreteri Rutte: Liderler savunmada cesur kararlar alacak

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Lahey'deki NATO Zirvesi öncesi İran ile ilgili kritik mesajlar verdi. Rutte, müttefikler, uzun zamandır İran'ın nükleer silah geliştirmemesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu dikkat çekerek, “Liderler, ortak savunmamızı güçlendirmek için cesur kararlar alacaklar” dedi.

Haber Merkezi
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NATO Genel Sekreteri Rutte: Liderler savunmada cesur kararlar alacak
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Müttefikler, uzun zamandır İran'ın nükleer silah geliştirmemesi gerektiği konusunda hemfikir" dedi.

Rutte, Lahey'deki NATO Zirvesi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda mutabakat geçerli”

Geçen yıl Washington'daki zirvede Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda mutabık kalındığına işaret eden Rutte, "Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının geri dönüşü bulunmayan bir yol olduğu" yönündeki mutabakatın hala geçerli olduğunu söyledi.

“Liderler ortak savunmada cesur kararlar alacak”

Rutte, "Liderler, ortak savunmamızı güçlendirmek için cesur kararlar alacaklar. Bu, savunma yatırımı için hedefi yüzde 5'e kadar çıkaracak yeni planı içerecek" ifadelerini kullandı.

Ayrıca NATO Genel Sekreteri, "Müttefikler, uzun zamandır İran'ın nükleer silah geliştirmemesi gerektiği konusunda hemfikir" dedi.

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