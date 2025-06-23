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ABD'li şirket rapor yayımladı: 11 Türk bankanın uygulamasına siber saldırı uyarısı

ABD’li siber güvenlik şirketi, gelişmiş sanallaştırma teknikleri kullanan ve Türkiye’deki dijital bankacılık kullanıcılarını hedef alan yeni bir Andorid virüsünü ortaya çıkardı. Yazılım, 11 Türk bankanın mobil uygulamasını hedef alıyor.

Haber Merkezi
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ABD'li şirket rapor yayımladı: 11 Türk bankanın uygulamasına siber saldırı uyarısı
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Android kullanıcıları için yeni bir uygulama indirirken gizli bir tehlike ortaya çıktı. ABD merkezli siber güvenlik şirketi Zimperium zLabs'in yeni raporu, Türkiye'deki dijital bankacılık kullanıcılarını ilgilendiren kritik bir tehdidi gün yüzüne çıkardı.

Türk finans sektörünü hedef aldı

Gelişmiş tekniklerle çalışan Android virüsü GodFather ismindeki kötü amaçlı yazılım, doğrudan Türk finans sektörünü hedef aldığı belirlendi. Yazılım, kullanıcıların bankacılık ve kripto para uygulamalarındaki tüm hareketlerini izliyor, şifreler ve PIN'ler dahil hassas bilgileri ele geçiriyor.

MP3 indirme uygulaması tam erişime olanak sağlıyor

Zimperium'un aktardığına göre, bir MP3 indirme uygulaması aracılığıyla müzik dosyalarına ulaşmak isteyen kullanıcılardan, tüm izinleri açmaları ve tam erişim yetkisi vermeleri talep ediliyor.

GodFather isimli kötü amaçlı yazılım yükleniyor

Uygulama, bu yetkilerin nasıl verileceğine dair adım adım yönlendiriyor. Kullanıcının gerekli izinleri onaylamasıyla birlikte cihazına GodFather isimli kötü amaçlı yazılım yükleniyor. Bu yazılım, bankacılık uygulamalarında sahte arayüzler oluşturarak kullanıcıların kimlik bilgileri ve şifrelerini ele geçiriyor.

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