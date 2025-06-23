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Fakir’e kartel yaptırımı: 26 Milyon TL’lik rekabet ihlali cezası kesildi

Rekabet Kurumu, Fakir’in satış fiyatlarını belirlediği ve Teknosa, Vatan Bilgisayar ile MediaMarkt arasında kartel oluşturduğunu tespit etti. Ünlü markaya uzlaşma indirimiyle 26 milyon TL ceza kesildi.

Haber Merkezi
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Fakir’e kartel yaptırımı: 26 Milyon TL’lik rekabet ihlali cezası kesildi
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Rekabet Kurumu, Fakir Elektrikli Ev Aletleri'nin, yeniden satıcılarının satış fiyatlarını belirlediğini ve Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt arasında dolaylı bilgi değişimine aracılık ederek topla-dağıt karteline taraf olduğunu tespit etti.

Uzlaşma kapsamında ceza yüzde 25 indirildi

Fakir'e, yaptığı uzlaşma başvurusu kapsamında yüzde 25 indirim uygulanarak bu ihlaller bakımından 26 milyon Türk lirası idari para cezası uygulandı.

İnternet satışlarını kısıtlayan uygulamalara son verecek

Ayrıca Fakir, ilgili soruşturma kapsamında, internet satışlarını kısıtlayan uygulamalara son vereceğini taahhüt etti ve tüm satıcılarla yapılan sözleşmelere bu yönde açık hükümler ekleneceğini bildirdi.

Rekabet Kurulu, bu taahhütleri kabul ederek bağlayıcı hale getirdi ve böylece soruşturma, uzlaşma ile taahhüt usulleri uygulanarak Fakir bakımından sonlandırılmış oldu.

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