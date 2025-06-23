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Reklam Kurulu affetmedi! Elektrikli otomobil reklamlarına rekor ceza

Reklam Kurulu, elektrikli otomobil reklamlarındaki yanıltıcı vaatlere geçit vermedi. 92 dosyada firmalara durdurma kararı ve 15,8 milyon TL rekor ceza kesildi.

Haber Merkezi
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Reklam Kurulu affetmedi! Elektrikli otomobil reklamlarına rekor ceza
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Reklam Kurulu, tüketiciyi kandıran elektrikli araç reklamlarına ceza yağdırdı. Kurul, elektrikli otomobillerde yanıltıcı reklamlara, 15,8 milyon lira idari para cezası kesti.

Reklam Kurulu harekete geçti

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Kurulun aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı denetimlerini kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.

 Tüketiciyi kandırana ceza yağdı

Kurulun, 12 Haziran'daki toplantısında elektrikli otomobiller başta olmak üzere 103 dosya değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Bunlardan 92'si, mevzuata aykırı bulundu. Reklam durdurma cezasıyla birlikte 15 milyon 846 bin 894 lira idari para cezası uygulanmasına ve 8 dosya hakkında da erişim engeli tedbiri alınmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı. 

Yanıltıcı tanıtımlar tespit edildi

Yapılan incelemede, elektrikli otomobil reklamlarında bazı üretici ve satıcıların, araçların menzil bilgilerini laboratuvar koşullarında elde edilen WLTP verileri ile sunduğu, bu bilgileri gerçek kullanım koşullarını yansıtmadan, yanıltıcı biçimde tanıttığı tespit edildi. 

"Menzil bilgisinin test standardı açıkça belirtilmelidir"

Tüketicilerin aldatılmasını önlemek amacıyla menzil bilgisinin hangi test standardına göre tespit edildiğinin reklamda açıkça belirtilmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, ⁠gerçek kullanımda menzil değerinin değişebileceğinin net şekilde ifade edilmesinin önemine dikkat çekildi. ⁠Açıklamada, hava sıcaklığı, sürüş tarzı, klima ve ısıtıcı kullanımı gibi etkenlerin menzili doğrudan etkilediği bilgisinin tüketiciyle paylaşılması gerektiği aktarıldı.

753 dosya mevzuata aykırı bulundu

Öte yandan, 2025 yılının ilk yarısında 838 dosya incelenirken, 753 dosyanın mevzuata aykırı bulunduğu bildirilen açıklamada, toplam 141,1 milyon lira idari para cezası kesildiği kaydedildi.

 Yanıltıcı beyanlar üzerine denetimler sürecek

Açıklamada, Bakanlık olarak tüketici haklarını koruma, sektörde güven ve şeffaflığı sağlama hedefi doğrultusunda, yanıltıcı menzil beyanları ve benzeri uygulamalara karşı denetimlerin kesintisiz sürdürüleceği de vurgulandı.

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