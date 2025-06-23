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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'deki kilise saldırısını kınadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Suriye'de kiliseye gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'deki kilise saldırısını kınadı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'ne yönelik menfur terör saldırısını lanetlediğini belirterek, "Suriye'nin taşeron terör örgütleriyle yeni istikrarsızlık ortamına çekilmesine izin vermeyeceğiz. Suriye'nin terörle mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Suriye’nin başkenti Şam’daki Mar İlyas Kilisesi’ne yönelik gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına, Suriye hükûmetine ve halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.

"Terör eylemi karşısında Suriye'nin yanındayız"

Suriye’nin huzur ve güvenini, iç barışı ve birlikte yaşama kültürünü, bölgemizin istikrarını hedef alan bu alçakça terör eylemi karşısında Suriye halkının ve hükûmetinin yanındayız.

"Suriye’nin istikrarsızlık ortamına çekilmesine izin vermeyeceğiz"

Yıllardır süren zulmün ve çatışmaların ardından ilk defa geleceğine umutla bakan komşumuz, kardeşimiz Suriye’nin, taşeron terör örgütleri eliyle yeni bir istikrarsızlık ortamına çekilmesine asla izin vermeyeceğiz.

Suriye hükûmetinin terörle mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğiz."

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