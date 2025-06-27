  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Avustralya ‘Terrorgram’ ağını terör örgütü ilan etti
Takip Et

Avustralya ‘Terrorgram’ ağını terör örgütü ilan etti

Avustralya, "beyaz ırk" üstünlüğünü savunan ve şiddet yanlısı eylemleri teşvik eden "Terrorgram" ağını terör örgütü ilan etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avustralya ‘Terrorgram’ ağını terör örgütü ilan etti
Takip Et

Avustralya, Telegram üzerinden faaliyet yürüten "beyaz ırk" üstünlüğünü savunan ve şiddet yanlısı eylemleri teşvik eden "Terrorgram" isimli çevrim içi ağı "terör örgütü" ilan etti.

Yasal olarak terör örgütü listesine alındı

9 News sitesinin haberine göre, Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke ulusal güvenlik ve istihbarat kurumlarıyla yapılan istişarelerin ardından Terrorgram'ın yasal olarak "terör örgütü" listesine alındığını duyurdu.

"ABD, Avrupa ve Asya'da düzenlenen saldırılara ilham oldu"

Burke, Terrorgram kullanıcılarının, azınlık gruplara yönelik terör saldırılarını teşvik eden propaganda içerikleri ürettiğini belirterek "Bu grup, terör eylemlerinin nasıl yürütüleceğine dair talimatlar veriyor ve bugüne kadar ABD, Avrupa ve Asya'da düzenlenen saldırılara ilham oldu" dedi.

Burke, söz konusu hamlenin, Avustralya polisi ve güvenlik kurumlarının ülkedeki aşırılık yanlılarının faaliyetlerini kısıtlama konusundaki yetkilerini önemli ölçüde artıracağını dile getirdi.

Destek verenler 25 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya

Ceza Yasası kapsamında, Terrorgram ağına üye olan, örgüt adına propaganda yapan, örgüte fon sağlayan ya da örgütte eğitim veren kişiler 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

 ABD, Terrorgram'ı terör örgütü olarak tanımlamıştı

ABD, Ocak 2024'te, Terrorgram'ı "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler" listesine almış, İngiltere de Nisan 2024'te terör örgütü olarak tanımlamıştı.

TPAO-NOC anlaşması Yunanistan'ı kızdırdı! Türkiye’yi AB'ye şikâyet ettiTPAO-NOC anlaşması Yunanistan'ı kızdırdı! Türkiye’yi AB'ye şikâyet ettiDünya
MSB kaynakları açıkladı: PKK’nın silah bırakma sürecinde son durum ne?MSB kaynakları açıkladı: PKK’nın silah bırakma sürecinde son durum ne?Gündem

 

Dünya
Afrika ülkeleri İsrail’in saldırganlığından endişeli
Afrika ülkeleri İsrail’in saldırganlığından endişeli
İsrail Savunma Bakanı Katz: Hamaney'i öldürmek için ABD izni gerekmezdi
İsrail Savunma Bakanı Katz: Hamaney'i öldürmek için ABD izni gerekmezdi
ABD’de akıllara durgunluk veren kaza: TIR, sepetli vinç üzerinde çalışan işçiye çarptı (Video)
ABD’de akıllara durgunluk veren kaza: TIR, sepetli vinç üzerinde çalışan işçiye çarptı (Video)
ABD'nin, İran'a 30 milyar dolarlık nükleer yardım yaptığı iddia edildi!
ABD'nin, İran'a 30 milyar dolarlık nükleer yardım yaptığı iddia edildi!
TPAO-NOC anlaşması Yunanistan'ı kızdırdı! Türkiye’yi AB'ye şikâyet etti
TPAO-NOC anlaşması Yunanistan'ı kızdırdı!
AB: İsrail Gazze'de insan haklarını açıkça ihlal etti
AB: İsrail Gazze'de insan haklarını açıkça ihlal etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'deki kilise saldırısını kınadı

Terör Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'deki kilise saldırısını kınadı
Bu konularda ilginizi çekebilir
terör