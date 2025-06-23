Bakan Şimşek'ten 'jeopolitik gerginlik' mesajı: Etkilerini analiz ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, artan jeopolitik gerginliklerin Türkiye ekonomisine etkilerinin çok boyutlu olarak analiz edildiğini ve muhtemel senaryoların detaylı olarak değerlendirildiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Şimşek, "Piyasalarda istikrarın ve ekonomimizde sağlıklı işleyişin sürdürülmesi için kurumlarımız güçlü bir eşgüdüm içinde gereken tedbirleri hızlı ve kararlı şekilde almaya hazırdır" dedi.

Şimşek'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Artan jeopolitik gerginliklerin ekonomimize etkilerini çok boyutlu olarak analiz ediyor ve muhtemel senaryoları detaylı olarak değerlendiriyoruz.

Piyasalarda istikrarın ve ekonomimizde sağlıklı işleyişin sürdürülmesi için kurumlarımız güçlü bir eşgüdüm içinde gereken tedbirleri hızlı ve kararlı şekilde almaya hazırdır.

Hürmüz Boğazının kapanması durumunda senaryolar üzerinden ekonomimize yönelik yapılan spekülasyonlara lütfen itibar etmeyiniz. Programımızla ekonomimizin şoklara karşı direncini önemli ölçüde artırdık.

Enflasyonla mücadelede kararlıyız, dezenflasyonun devamı için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz."