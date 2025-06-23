Türkiye'nin ünlü markası Arzum'a para cezası kesilmişti: 51 milyon TL borç aldı

Türkiye’nin önde gelen elektrikli ev aletleri markası Arzum, gıda hazırlama, pişirme ve kızartma, sıcak içecek hazırlama, temizlik, kişisel bakım, ütü olmak üzere altı farklı ürün kategorisinde yüzlerce ürünüyle hizmet veriyor.

59 yıllık bir geçmişe sahip olan marka Kamu Aydınlat Platformu'na (KAP) dikkat çeken bir bildiride bulundu. Arzum şirketin pay sahiplerinden 19 Haziran itibariyle 51 milyon TL tutarında borç aldığını duyurdu.

Dev marka 2025 yılı içerisinde geri ödemeyi planladığı borcun faizsiz olduğunu bilgisini paylaştı.

"2025 yılı içerisinde geri ödenmesi planlanmaktadır"

KAP'a bildirimde bulunan Arzum'un söz konusu açıklaması şu şekilde:

"Şirketimiz finansal giderlerinin ve banka kaynaklı yükümlülüklerinin azaltılması, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kârlılık hedefine ulaşılması amacıyla; A Grubu pay sahiplerimiz, payları oranında olmak üzere, 19.06.2025 (bugün) tarihi itibarıyla Şirket'e toplam 51 milyon TL tutarında faizsiz borç vermiştir.

Ülke ekonomisinde ya da ortakların kişisel mali durumlarında olağanüstü bir gelişme yaşanmaması halinde, ortaklar tarafından sağlanan bu finansmanın 2025 yılı içerisinde geri ödenmesi planlanmaktadır."

11 milyon ceza almıştı

Rekabet Kurulu, geçtiğimiz günlerde yeniden satış fiyatlarına müdahale ve satış kısıtlamaları iddiasıyla hakkında soruşturma başlattığı Arzum'a ceza kesmişti.

Soruşturması tamamlanan şirkete, uygulanan idari para cezası, uzlaşma kapsamında yüzde 25 indirim yapılarak 11,4 milyon TL belirlenmişti.

Rekabet Kurulu, Arzum’un sunduğu taahhütleri yeterli bularak, şirketin bayilik sözleşmelerinde gerekli değişiklikleri 1 ila 3 ay içerisinde Kuruma sunması şartıyla dosyayı kapattı.